Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"

Alianza Lima tiene la mirada puesta en el último partido del Torneo Clausura 2025 donde los blanquiazules recibirán a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El plantel victoriano ha venido entrenando firmemente, pese a la ausencia de algunas figuras claves tras la para por fecha FIFA de noviembre.

Uno de los futbolistas del elenco íntimo que participó de la gira de Asia con su selección es Guillermo Viscarra. El portero fue parte de los últimos amistosos con la 'Verde' contra Corea del Sur y Japón. En ese contexto, el periodista Gerson Cuba informó a través de sus redes sociales que el guardameta de 32 años acaba de retornar a la capital.

Guillermo Viscarra fue parte de la gira asiática con Bolivia/Foto: X

"Guillermo Viscarra ya se encuentra en el país para unirse a los trabajos con Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter. De esta forma, el popular 'Billy' permanece concentrado de cara al vital choque contra el 'Gavilán del Norte' en Matute por la jornada 19 del Clausura.

En este cotejo, el elenco aliancista buscará un triunfo y a su vez, esperará que Cusco FC no sume ante Sport Huancayo para tratar de ser "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026.

Guillermo Viscarra fue titular en los amistosos de Bolivia en Asia

Como dato importante, el seleccionado boliviano viene de arrancar las acciones en los últimos dos encuentros de preparación de su país frente a Corea del Sur y Japón, en vista de que Carlos Lampe, tuvo que ser desafectado de la convocatoria de la 'Verde' por conflictos entre Bolívar y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Guillermo Viscarra no desaprovechó la oportunidad de volver al titularato con los 'Altiplánicos', sin embargo, pese a su presencia en el arco, Bolivia perdió sus dos compromisos en la gira asiática.