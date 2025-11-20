- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"
Se conoció que destacado futbolista aterrizó en el Perú y se unirá a los entrenamientos con Alianza Lima pensando en el último partido del Torneo Clausura 2025. ¿Quién es?
Alianza Lima tiene la mirada puesta en el último partido del Torneo Clausura 2025 donde los blanquiazules recibirán a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El plantel victoriano ha venido entrenando firmemente, pese a la ausencia de algunas figuras claves tras la para por fecha FIFA de noviembre.
PUEDES VER: Bolivia se enfrenta a Surinam: fecha, llaves y formato del repechaje para el Mundial 2026
Uno de los futbolistas del elenco íntimo que participó de la gira de Asia con su selección es Guillermo Viscarra. El portero fue parte de los últimos amistosos con la 'Verde' contra Corea del Sur y Japón. En ese contexto, el periodista Gerson Cuba informó a través de sus redes sociales que el guardameta de 32 años acaba de retornar a la capital.
Guillermo Viscarra fue parte de la gira asiática con Bolivia/Foto: X
"Guillermo Viscarra ya se encuentra en el país para unirse a los trabajos con Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter. De esta forma, el popular 'Billy' permanece concentrado de cara al vital choque contra el 'Gavilán del Norte' en Matute por la jornada 19 del Clausura.
En este cotejo, el elenco aliancista buscará un triunfo y a su vez, esperará que Cusco FC no sume ante Sport Huancayo para tratar de ser "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026.
Guillermo Viscarra fue titular en los amistosos de Bolivia en Asia
Como dato importante, el seleccionado boliviano viene de arrancar las acciones en los últimos dos encuentros de preparación de su país frente a Corea del Sur y Japón, en vista de que Carlos Lampe, tuvo que ser desafectado de la convocatoria de la 'Verde' por conflictos entre Bolívar y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Guillermo Viscarra no desaprovechó la oportunidad de volver al titularato con los 'Altiplánicos', sin embargo, pese a su presencia en el arco, Bolivia perdió sus dos compromisos en la gira asiática.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90