Jugador de Alianza Lima se negó a decir 'Arriba Alianza' y generó la 'molestia' de Paolo Guerrero

Alianza Lima decidió grabar un día con Paolo Guerrero a través de sus redes sociales y, en medio de las grabaciones, se encontró con una figura íntima que llegó a mitad de temporada desde México y que además decidió fichar por el cuadro íntimo, a pesar de ser hincha de Sporting Cristal: Estamos hablando de Pedro Aquino.

Pedro Aquino se negó a decir 'Arriba Alianza' y generó la 'molestia' de Paolo Guerrero

Cuando Guerrero se encontraba en su carro llegando a las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva, vio desde lejos a Aquino, a quien le pidió que dijera 'Arriba Alianza', una frase de aliento muy conocida para todos los hinchas blanquiazules.

Video: Alianza Lima

Sin embargo, el también exjugador de Sporting Cristal decidió no decir la frase y pedirle al delantero de Alianza Lima que lo salude en vez de estar pidiéndole la frase icónica.

"Lindo nuevo hincha de Alianza Lima", comenzó diciendo Paolo Guerrero en referencia a Pedro Aquino y le pidió que diga dos frases: "Arriba Alianza y Arriba Alianza toda la vida".

A lo que Aquino le dijo: "Buenos días, capitán, te estoy saludando, no me hagas faltarte el respeto ante cámaras", como ignorando el pedido del legendario 9 de la selección peruana.

A pesar de este tenso momento, todo fue una broma por parte de Guerrero, quien sabe el pasado de la 'Roca' y por esa razón ambos lo tomaron como una divertida situación.

Es importante mencionar que Pedro Aquino llegó a Alianza Lima para reforzar al equipo en el Torneo Clausura del 2025.

Desde su llegada, el exjugador de Santos Laguna jugó dos campeonatos con Alianza. Uno de ellos fue el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

En el fútbol peruano jugó 8 de 10 partidos y anotó 2 goles. Mientras que en el certamen internacional jugó 2 encuentros de 3 posibles. Su destacado momento en Alianza Lima ayudó a que el equipo llegara hasta las instancias finales de la Sudamericana y clasificara a la Copa Libertadores del 2026.