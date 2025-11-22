Fabián Bustos apunta contra la campaña de Alianza Lima en la Liga 1: "Tiró la toalla"

La concentración en mantener un buen rendimiento en la Copa Sudamericana hizo que los planes de Néstor Gorosito se concentren a nivel internacional y descuidó el campeonato local. Ante esto, Fabián Bustos dejó un fuerte mensaje debido a los malos resultados que obtuvo Alianza Lima en la temporada 2025.

El desempeño que tuvo Alianza Lima no fue necesariamente el mejor y es que el cierre de campaña resume la irregularidad del plantel y esto fue resaltado por el DT argentino, Fabián Bustos, quien lanzó una dura crítica por no saberle hacerle la pelea a Universitario en la Liga 1.

Fabián Bustos lanza fuerte comentario a temporada de Alianza Lima

A Alianza Lima solamente le queda luchar por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. Su objetivo era seguir avanzando en la Copa Sudamericana, pero los resultados no los respaldaron en el Torneo Clausura 2025. Ante esto, Bustos, exestratega de Universitario, no se guardó nada y aseguró que ningún equipo pudo hacerle competencia al equipo crema.

"Este año no vi un equipo que le pueda competir a la 'U', a lo mejor Melgar al principio hasta que lo agarramos nosotros en el Monumental y le ganamos 4 a 1 y ahí dejamos claro cómo estaba claro el grupo. No vi un equipo que compitiera, sí a lo mejor el año pasado", declaró para Colectivo WORLD.

Fabián Bustos habla sobre campaña de Universitario.

Sobre Alianza Lima, Fabián Bustos no tuvo reparo y apuntó contra la estrategia de Néstor Gorosito por haber descuidado el campeonato local y llegar a fin de año sin chances de obtener el título más importante a nivel nacional.

"Sorprendió pero el mensaje de la gente del club tiró la toalla mucho antes, la campaña es buena porque está clasificado a copa pero cuando estas en lugares como esos, con chances de pelear el campeonato, tienes que ir a muerte a pelear el campeonato, tienes que deborarte a todos los rivales", sostuvo.

Fabián Bustos tuvo un glorioso paso por Universitario, pero actualmente se encuentra sin club. Durante su etapa en Universitario logró conquistar el título del bicampeonato.