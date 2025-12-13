José Letelier, DT de Alianza Lima Femenino, criticó a Universitario tras ganar la final: "No es un club..."

Alianza Lima Femenino es el flamante bicampeón de la Liga de Fútbol Femenino, ahora derrotando a Universitario (5-3) en una llave de ida y vuelta. Si bien las chicas de la U se quedaron con el Torneo Clausura hace unas semanas, las blanquiazules se prepararon para la revancha y la ganaron. Muy aparte del resultado, nuevamente hubo problemas en la localía del equipo de Ate.

Tuvieron que jugar en VIDU por una sanción en Campomar, estando las dos canchas en el mismo recinto. Si bien era partido a puertas cerradas, se tuvo que parar el duelo por la presencia de 'público' en la zona y una prohibición de ingreso a personas relacionadas al comando técnico de Alianza Lima. Universitario puedo evitar todo esto jugando en el Estadio Monumental, pero tal parece que nunca lo tuvieron en cuenta.

José Letelier aprovechó el post partido para dejar un mensaje a la gente de Universitario. “Si me permites, quiero dar una crítica constructiva. Este no es un contexto digno para una final; este no es un club pequeño del país, es Universitario que puede dar otras condiciones para su equipo femenino y así dignificar a sus profesionales. Solo eso”, fueron las palabras del DT de Alianza Lima.

¿Qué pasará con Universitario tras la final de la Liga Femenina?

Lo más probable es que Alianza Lima vuelva a presentar un reclamo, así como lo hizo anteriormente tras evidenciarse los mismos problemas en el partido del Torneo Clausura. El club crema tiene todas las de perder, pues volvió a cometer los mismos errores y por reincidencia, la sanción a recibir puede ser mucho mayor. Veremos si toman de buena manera la recomendación del DT blanquiazul.

Clasificación a la Copa Libertadores de Alianza Lima y Universitario Femenino

Pese al bicampeonato de Alianza Lima, el club blanquiazul recién dirá presente en la Copa Libertadores 2027 por haber ganado el título. Mientras tanto, por el lado de Universitario, el equipo crema estará presente en la Copa Libertadores 2026 por conseguir el título del Torneo Clausura. Un formato de decisión criticado, pero ya está hecho y ambos clubes nos representarán de manera internacional.