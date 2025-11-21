Paolo Guerrero se confiesa y aclara su futuro en Alianza Lima: "Muy pocos años..."

La figura de Paolo Guerrero en el fútbol peruano es grande y también es considerado como uno de los ídolos a nivel nacional. Su presente es Alianza Lima y podría continuar vistiendo la camiseta blanquiazul para la temporada 2026 de llegar a un acuerdo con la institución. El experimentado atacante señaló cuáles son sus planes para su futuro.

En el club 'Íntimo' se está definiendo la continuidad de ciertas figuras para garantizar el título del siguiente año y se baraja el nombre de Paolo Guerrero; sin embargo, de momento se mantiene cautela sobre su situación, pero el 'Depredador' la tiene clara: su futuro es en Alianza Lima.

Paolo Guerrero revela su futuro en Alianza Lima

En medio de lo que se dice sobre la renovación de Paolo Guerrero en Alianza Lima, el 'Depredador' sorprendió al señalar que todavía le quedan unos pocos años en el fútbol profesional, por lo que se cree que su vínculo con el equipo blanquiazul podría extenderse.

"Para mí, mi día a día es motivante trato de aprovecharlo al máximo porque, siendo sincero, me quedan muy pocos años de fútbol y trato de aprovechar el vestuario al máximo. Que me queden lindas anécdotas, historias y para eso vivo, para darle alegrías a la hinchada", señaló Guerrero para el canal oficial de YouTube de Alianza Lima.

(Video: Alianza Lima TV)

Paolo Guerrero responde a los que lo critican por su edad

Las críticas sobre la edad de Paolo Guerrero se han trasladado a tal punto de quitarle mérito a sus entrenamientos asegurando que podría estar realizando las preparaciones de una manera diferente a los demás.

"Yo estoy de la misma manera para competir que un joven, entrenarme de la misma manera. Corro la misma distancia que los jóvenes. Aquí no hay nada de que 'Paolo como tiene tantos años, va a pedir menos entrenamiento que el chico que tiene 20 años'. Yo me entreno de la misma forma en cómo los chicos entrenan", indicó.