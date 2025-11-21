0

Edison Flores sorprende con elogios a exfutbolista de Alianza Lima: "Es un jugadorazo"

El delantero de Universitario, Edison Flores, sorprendió a todos al llenar de elogios a un jugador que tuvo su pasado blanquiazul y que ahora recibe miles de críticas.

Jasmin Huaman
Edison Flores llena de elogios a jugador con pasado blanquiazul.
Edison Flores llena de elogios a jugador con pasado blanquiazul. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A pesar de haber jugado para Alianza Lima, en Universitario de Deportes tienen bastante consideración por jugador que vistió la camiseta del equipo Íntimo. Edison Flores, referentes de la selección peruana y de la 'U', no se guardó nada y destacó el talento de un exblanquiazul que ahora juega en Universitario.

Destacado futbolista ya está en el Perú y se sumará a Alianza Lima para la parte final del torneo

PUEDES VER: Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"

La rivalidad entre los 'compadres' quedó atrás luego de que un destacado jugador que pasó por Alianza Lima sea elogiado por otro referente crema. Se trata de Jairo Concha, quien recibió innumerables críticas tras haber cometido grave error en la selección que terminó con gol de Chile.

Edison Flores destaca a Jairo Concha tras error en la selección

Tras confirmarse que no solamente portará la '10' ante Chile, Jairo Concha tuvo una cuestionable actuación con la Bicolor ante Chile. Esto fue motivo para que miles de hinchas lo señalen al jugador de Universitario y el 'Oreja' Flores salió en su defensa.

"Jairo, para mí, es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal. A nosotros también nos tocó ese momento que no pudimos encajar muy rápido en la selección, pero él es un jugadorazo, sabe que tiene que estar fuerte y él tiene que seguir adelante para siempre", sostuvo.

(Video: Inka Digital TV)

Sergio Peña sale en defensa de Jairo Concha

Dejando a un lado los colores entre clubes, el futbolista Sergio Peña también se puso en el lugar de Jairo Concha y no dudó en hacer énfasis en el gran año que ha tenido el mediocampista de 26 años que apunta a ser uno de los referentes de la selección a futuro.

"Tuvo un año increíble, salió campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete lo puedo cometer cualquiera. Si lo hace con un 3-0 a favor, no lo cuentan. Es el gol decisivo, por esa jugada se pierde y eso lo puede cometer cualquier jugador. No hay nada que reprocharle porque tiene una gran calidad", indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Campeón nacional y exjugador de Universitario firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

  2. Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs. Chankas

  3. Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano