Edison Flores sorprende con elogios a exfutbolista de Alianza Lima: "Es un jugadorazo"

A pesar de haber jugado para Alianza Lima, en Universitario de Deportes tienen bastante consideración por jugador que vistió la camiseta del equipo Íntimo. Edison Flores, referentes de la selección peruana y de la 'U', no se guardó nada y destacó el talento de un exblanquiazul que ahora juega en Universitario.

La rivalidad entre los 'compadres' quedó atrás luego de que un destacado jugador que pasó por Alianza Lima sea elogiado por otro referente crema. Se trata de Jairo Concha, quien recibió innumerables críticas tras haber cometido grave error en la selección que terminó con gol de Chile.

Edison Flores destaca a Jairo Concha tras error en la selección

Tras confirmarse que no solamente portará la '10' ante Chile, Jairo Concha tuvo una cuestionable actuación con la Bicolor ante Chile. Esto fue motivo para que miles de hinchas lo señalen al jugador de Universitario y el 'Oreja' Flores salió en su defensa.

"Jairo, para mí, es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal. A nosotros también nos tocó ese momento que no pudimos encajar muy rápido en la selección, pero él es un jugadorazo, sabe que tiene que estar fuerte y él tiene que seguir adelante para siempre", sostuvo.

(Video: Inka Digital TV)

Sergio Peña sale en defensa de Jairo Concha

Dejando a un lado los colores entre clubes, el futbolista Sergio Peña también se puso en el lugar de Jairo Concha y no dudó en hacer énfasis en el gran año que ha tenido el mediocampista de 26 años que apunta a ser uno de los referentes de la selección a futuro.

"Tuvo un año increíble, salió campeón con su equipo y ha sido uno de los conductores. El error que comete lo puedo cometer cualquiera. Si lo hace con un 3-0 a favor, no lo cuentan. Es el gol decisivo, por esa jugada se pierde y eso lo puede cometer cualquier jugador. No hay nada que reprocharle porque tiene una gran calidad", indicó.