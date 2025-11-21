- Hoy:
Mr. Peet deja fuerte revelación sobre posible renovación de Hernán Barcos con Alianza: "Va a tener que..."
El comentarista deportivo Mr. Peet no se cayó nada y fue rotundo al hablar sobre la posibilidad de que Hernán Barcos pueda concretar su renovación con Alianza Lima.
En el universo blanquiazul, el nombre de Hernán Barcos viene teniendo bastante protagonismo y más aún luego de que el delantero revele el interés de un equipo uruguayo en su fichaje. La situación del 'Pirata' todavía no está resuelta del todo, pero Mr. Peet se adelanta a lo que podría pasar si es que el atacante de 41 años se queda en el club de La Victoria.
PUEDES VER: Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"
Hernán Barcos siempre ha dejado en claro que su prioridad es mantenerse en Alianza Lima, pero un giro de último momento podría cambiar para siempre su futuro. Todo salió a raíz de las declaraciones del propio jugador. "El club ya sabe mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Queda en ellos el sí o no. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", sostuvo.
Mr. Peet revela inédito detalle en la posible renovación de Barcos
Que Alianza Lima está buscando un delantero, eso todo mundo lo sabe y el motivo principal se debe al factor de las edades de sus actuales atacantes, que son: Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Incluso con ellos quedándose en el club, desde la institución han dejado saber que igualmente buscarán a una opción de alto rendimiento.
"Tanto él como Paolo van a tener que demostrar que están por encima del que venga o de los que vengan. Para mí tendrían que quedarse los dos porque creo que Alianza va a jugar Libertadores, va a necesitar tener un equipo en el torneo, otro en la copa y, en época de Mundial, aparentemente, va a haber un torneo intermedio; van a terminar jugando algunos partidos, van a terminar haciendo goles. Pero y si ellos quieren tener otro tipo de continuidad, quién le puede decir que no", señaló el comentarista deportivo Mr. Peet.
(Video: Mr. Peet Channel)
Club uruguayo muestra interés por Hernán Barcos
En Alianza Lima se viven momentos de tensión luego de conocerse que Hernán Barcos podría dejar el club Íntimo de cara a la temporada 2026. La edad es el factor fundamental para poner en duda su continuidad y más ahora que se supo del interés que despertó su llegada a un equipo de la liga de Uruguay.
Barcos ha sido vinculado con el equipo de Albion FC de Uruguay y todo parecía indicar que su futuro está en tierras charrúas en caso de no concretarse su renovación con Alianza Lima.
