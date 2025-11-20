Confesó tener acercamiento con Alianza para el 2026, pero da el batacazo firmando por club rival

Alianza Lima es uno de los clubes que viene trabajando en la conformación de su plantel de cara al 2026. Si bien ahora el objetivo es ser "Perú 2" para afrontar la Copa Libertadores, la directiva ha comenzando a tantear a varios futbolistas con el afán de potenciar su elenco para la Liga 1 y el mencionado certamen Conmebol.

Justamente, uno de los futbolistas que sonó fuerte en el entorno blanquiazul fue Agustín Graneros, atacante de Alianza Atlético de Sullana que venía demostrando buen nivel en la Liga 1 2025. De hecho, le marcó doblete en el Apertura y un tanto en el Clausura que se jugó en Matute, por lo que despertó el interés de los 'íntimos'.

"Hay un acercamiento con Alianza Lima para el próximo año", reveló Agustín Graneros en una entrevista con el periodista Gerson Cuba a inicios del mes de noviembre del presente año. Sin embargo, ahora todo ha dado un giro inesperado en este mercado de pases.

Agustín Graneros dejará Alianza Atlético para el 2026. Foto: Liga 1.

¿Dónde jugará Agustín Graneros para el 2026?

Recientemente, el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, confirmó que el futuro de Agustín Graneros no será en Alianza Atlético, debido a que llegó a un acuerdo con Deportivo Garcilaso para afrontar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026. De esta manera, queda nulo su llegada a Alianza Lima, pese a que el jugador confirmó que había acercamientos con la institución de La Victoria.

"El delantero argentino Agustín Graneros es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026. Procedente de Alianza Atlético de Sullana", informó en redes sociales.

Valor de mercado de Agustín Graneros

Debido a su gran nivel en el 2025 con camiseta de Alianza Atlético, el nuevo valor de mercado de Agustín Graneros ascendió a 600 mil euros a sus 29 años. El delantero argentino superó el medio millón de euros y espera seguir esa tendencia en su nueva experiencia con Deportivo Garcilaso.

¿En qué clubes ha jugado Agustín Graneros?