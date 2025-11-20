- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Confesó tener acercamiento con Alianza para el 2026, pero da el batacazo firmando por club rival
Futbolista reveló públicamente que estaba cerca de firmar por Alianza Lima para el 2026. Pero sorpresivamente se anuncia su rúbrica con elenco rival.
Alianza Lima es uno de los clubes que viene trabajando en la conformación de su plantel de cara al 2026. Si bien ahora el objetivo es ser "Perú 2" para afrontar la Copa Libertadores, la directiva ha comenzando a tantear a varios futbolistas con el afán de potenciar su elenco para la Liga 1 y el mencionado certamen Conmebol.
PUEDES VER: Ayacucho FC al descenso: FPF le dio 3 puntos a Comerciantes Unidos tras suspensión y así quedó la tabla
Justamente, uno de los futbolistas que sonó fuerte en el entorno blanquiazul fue Agustín Graneros, atacante de Alianza Atlético de Sullana que venía demostrando buen nivel en la Liga 1 2025. De hecho, le marcó doblete en el Apertura y un tanto en el Clausura que se jugó en Matute, por lo que despertó el interés de los 'íntimos'.
"Hay un acercamiento con Alianza Lima para el próximo año", reveló Agustín Graneros en una entrevista con el periodista Gerson Cuba a inicios del mes de noviembre del presente año. Sin embargo, ahora todo ha dado un giro inesperado en este mercado de pases.
Agustín Graneros dejará Alianza Atlético para el 2026. Foto: Liga 1.
¿Dónde jugará Agustín Graneros para el 2026?
Recientemente, el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, confirmó que el futuro de Agustín Graneros no será en Alianza Atlético, debido a que llegó a un acuerdo con Deportivo Garcilaso para afrontar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026. De esta manera, queda nulo su llegada a Alianza Lima, pese a que el jugador confirmó que había acercamientos con la institución de La Victoria.
"El delantero argentino Agustín Graneros es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026. Procedente de Alianza Atlético de Sullana", informó en redes sociales.
Valor de mercado de Agustín Graneros
Debido a su gran nivel en el 2025 con camiseta de Alianza Atlético, el nuevo valor de mercado de Agustín Graneros ascendió a 600 mil euros a sus 29 años. El delantero argentino superó el medio millón de euros y espera seguir esa tendencia en su nueva experiencia con Deportivo Garcilaso.
¿En qué clubes ha jugado Agustín Graneros?
- Deportivo Merlo (Argentina)
- Talleres RE (Argentina)
- Arg. de Quilmes (Argentina)
- Brown (Argentina)
- San Telmo (Argentina)
- Real Tomayapo (Bolivia)
- Alianza Atlético (Perú)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90