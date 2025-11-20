0

Ayacucho FC al descenso: FPF le dio 3 puntos a Comerciantes Unidos tras suspensión y así quedó la tabla

Comerciantes Unidos logra la permanencia tras resta de puntos a Ayacucho FC. Revisa cómo queda la tabla del Acumulado tras fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Diego Medina
Ayacucho FC al borde del descenso tras perder tres puntos.
Ayacucho FC al borde del descenso tras perder tres puntos. | Foto: FPF
Sorpresa total en la Liga 1 2025. A poco de afrontarse los partidos decisivos de la fecha final del Torneo Clausura, la Comisión Disciplinaria de la FPF informó que Comerciantes Unidos fue declarado como ganador del partido ante Ayacucho FC con un marcador de 3-0 a su favor. Pese a que el cuadro de los 'zorros' ganaba 1-0 a falta de 4 minutos para el cierre, los hechos surgidos en el campo que forzaron la suspensión del encuentro determinaron que se sancione duramente al cuadro de provincia.

Según el documento expuesto por RPP de la Comisión Disciplinaria de la FPF, se indica que Ayacucho FC tendrá que pagar una multa de 30 UIT, adicional a la derrota con un marcador de 3-0 en contra. De esta manera, el cuadro de los 'zorros' decae a la zona de descenso a falta de una jornada.

"Declarar ganador al Club Comerciantes Unidos por un marcador de tres a cero en su favor, en el partido disputado el 8 de noviembre de 2025 contra el Club Ayacucho FC correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. Multar con tres UIT al Club Ayacucho FC al haberse determinado que la suspensión del partido resultó imputable a dicho Club", se lee en la resolución.

Este informe exige que genere cambios radicales en el Acumulado de la Liga 1, ya que Ayacucho FC se pone en la antepenúltima casilla con 29 unidades, quedando a tres de igualar a UTC de Cajamarca.

Comisión Disciplinaria FPF

Comisión Disciplinaria de la FPF falló a favor de Comerciantes Unidos. Foto: RPP.

Tabla Acumulada de la Liga 1 tras declarar perdedor a Ayacucho FC ante Comerciantes Unidos

Tras el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FPF en contra de Ayacucho FC, así queda la tabla del Acumulado a falta de una jornada de cerrar la Liga 1 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---

¿Qué necesita Ayacucho FC para salvarse del descenso?

Con Comerciantes Unidos libre del descenso, ahora Ayacucho FC se aferra al milagro para mantenerse en Primera División. Su próximo encuentro es ante Cienciano en Cusco, en el que solo le vale la victoria para superar a UTC. Sin embargo, el cuadro cajamarquino visita a Alianza Lima en Matute, en el que un empate lo mantiene de categoría.

Los cajamarquinos tienen peor diferencia de goles que Ayacucho FC, por lo que de darse un triunfo de los 'zorros' ante Cienciano será fundamental para quedarse en Primera. Entendiendo de que Alianza Lima haga lo propio en casa ante UTC, ¿Habrá milagro?

Informe arbitral de Diego Haro tras suspensión de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Se filtró el informe arbitral de Diego Haro en el que revela que el partido entre Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido a los 94 minutos del partido, ya que se habían adicionado 8 para el cierre del compromiso. Sin embargo, tras lanzamiento de objetos al asistente 2, el juez principal suspendió el cotejo y esto genero que los 'zorros' sean sancionados con una derrota de 3-0 y una multa de 30 UIT.

Ayacucho FC

Informe arbitral de Diego Haro tras suspensión del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos. Foto: Difusión.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

