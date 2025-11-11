- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chile vs Canadá
- Paraguay vs Irlanda
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Liga 1 2025: fechas confirmadas para los partidos de la última fecha del Torneo Clausura
A falta de la oficialización, se reveló la programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿Cuándo juegan Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal?
Pese a que Universitario ya es el campeón de la Liga 1 2025, todavía faltan definirse el orden de los clasificados a la Copa Libertadores, además del último cupo a la Copa Sudamericana y el tercer equipo que se irá al descenso. Repasa cómo se jugará la jornada 19 del Torneo Clausura.
PUEDES VER: ¡Solo un cupo y cuatro equipos en peligro! Así está la lucha por no descender en la Liga 1
La decisión de los organizadores del certamen es que dos encuentros se disputen el domingo 16 de noviembre. Estos encuentros son entre equipos que ya no persiguen ningún objetivo en la fecha final y que solo juegan por cumplir con el calendario: Sport Boys vs Alianza Atlético y Atlético Grau vs. Sporting Cristal.
Universitario vs Chankas, Alianza Lima vs UTC, Sport Huancayo vs Cusco FC y los otros tres duelos restantes se llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre, a las 15:00 horas. En todos estos encuentros se juega ya sea para definir el orden de los play off para ser Perú 2, la clasificación a la Sudamericana o el último descendido.
Cabe señalar que para este fecha descansarán Melgar y Deportivo Garcilaso; coincidentemente estos equipos que ya tienen asegurado sus boletos a la Copa Sudamericana.
Liga 1: programación fecha 19 del Clausura
Domingo 16 de noviembre
Horarios por confirmar.
- Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao
- Atlético Grau vs Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana
Domingo 23 de noviembre
Todos los partidos se jugarán a las 15:00 hora peruana.
- Alianza UDH vs Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco
- Comerciantes Unidos vs ADT | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- Sport Huancayo vs Cusco FC | Estadio IPD Huancayo
- Los Chankas vs Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- Cienciano vs Ayacucho FC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- Alianza Lima vs UTC | Estadio Alejandro Villanueva
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90