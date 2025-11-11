Liga 1 2025: fechas confirmadas para los partidos de la última fecha del Torneo Clausura

Pese a que Universitario ya es el campeón de la Liga 1 2025, todavía faltan definirse el orden de los clasificados a la Copa Libertadores, además del último cupo a la Copa Sudamericana y el tercer equipo que se irá al descenso. Repasa cómo se jugará la jornada 19 del Torneo Clausura.

La decisión de los organizadores del certamen es que dos encuentros se disputen el domingo 16 de noviembre. Estos encuentros son entre equipos que ya no persiguen ningún objetivo en la fecha final y que solo juegan por cumplir con el calendario: Sport Boys vs Alianza Atlético y Atlético Grau vs. Sporting Cristal.

Universitario vs Chankas, Alianza Lima vs UTC, Sport Huancayo vs Cusco FC y los otros tres duelos restantes se llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre, a las 15:00 horas. En todos estos encuentros se juega ya sea para definir el orden de los play off para ser Perú 2, la clasificación a la Sudamericana o el último descendido.

Cabe señalar que para este fecha descansarán Melgar y Deportivo Garcilaso; coincidentemente estos equipos que ya tienen asegurado sus boletos a la Copa Sudamericana.

Liga 1: programación fecha 19 del Clausura

Domingo 16 de noviembre

Horarios por confirmar.

Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

Atlético Grau vs Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36, Sullana

Domingo 23 de noviembre

Todos los partidos se jugarán a las 15:00 hora peruana.