Galvan enciende la polémica contra Andy Polo: "El único que le abrió las puertas fue la 'U'"

Andy Polo regresó a Universitario de Deportes tras su paso por Portland Timbers y en medio de ello tuvo una polémica situación en su vida personal que lo alejó del fútbol durante un tiempo. Esto fue recordado por Carlos Galván, exfutbolista de los cremas que volvió a traer este recordado episodio en la vida del actual tricampeón del fútbol peruano.

Polo fue denunciado por su esposa Génesis Alarcón en Estados Unidos por agresión física y psicológica frente a sus hijos. Polo fue encontrado como culpable por violencia doméstica por el jurado del condado de Multnomah en Oregón y también tuvo que realizar un pago de 600 mil dólares en forma de indemnización.

Galván lanza fuerte mensaje a Andy Polo recordándole su pasado

En una publicación a través de sus redes sociales, Andy Polo dejó un picante mensaje en alusión al tricampeonato que consiguió con Universitario. En el post, el jugador de la 'U' señala que el amor por el club no lo cambia ni por dinero. Lamentablemente, la indirecta de Andy Polo no fue tomada de la mejor manera y en su programa 'En blanco y negro' respondió fuerte y claro al delantero de 31 años.

El 'Negro' Galván aseguró que no estaba dirigido para Raúl Ruidíaz y señaló: "Hay que ser claro, yo soy muy sincero, no tengo ningún tipo de problema. Hay que recordar que Polo tuvo un problema en Estados Unidos y acá el único club que le abrió las puertas fue Universitario de Deportes. Las cosas claras, no estoy mintiendo, solo que la gente no tiene memoria. Las cosas hay que decirlas en la cara".

(Video: En blanco y negro)

Carlos Galván fue campeón con Universitario

Galván tuvo la oportunidad de jugar para dos clubes en el Perú, que fueron Universitario de Deportes y Universidad César Vallejo. Con la 'U', el exfutbolista argentino tuvo la oportunidad de salir campeón en el Torneo Apertura del 2008. Su jerarquía hizo que sea considerado como uno de los referentes del cuadro crema, incluso hasta día de hoy.