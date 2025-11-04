Carlos Galván y el '9' extranjero que postuló para Universitario en el 2026: "Muy aguerrido"

Universitario de Deportes ya apunta al tetracampeonato en la temporada 2026, por ello, la directiva trabaja firmemente sobre quiénes serán sus próximos fichajes, considerando que también volverán a tener participación internacional en la Copa Libertadores. ¿Qué dijo Carlos Galván sobre el próximo '9' foráneo?

Carlos Galván señaló el perfil que debe tener el próximo '9' extranjero de Universitario

Bajo ese escenario, en el programa de YouTube 'Doble Punta', el exzaguero del conjunto merengue fue consultado respecto al perfil que debe tener el flamante delantero extranjero de la 'U', y señaló que según su punto de vista, el club debe apuntar a un atacante bastante combativo y que tenga olfato goleador.

Carlos Galván habló sobre el próximo '9' extranjero de Universitario

"Yo para la 'U' buscaría un delantero de Paraguay, Uruguay o Argentina. Es el tipo de delantero que necesita la 'U' por su estilo de juego, por cómo juega esta 'U' de Fossati. Un delantero muy aguerrido, frontal, y que no vaya para atrás", manifestó el argentino.

Diego Churín y Sebastián Britos vencen contrato con Universitario este 2025

Es importante recordar que el delantero argentino Diego Churín, quien llegó a Ate como el '9' extrajero para la temporada 2025, culmina su vínculo con los cremas en diciembre de este año, y de acuerdo a lo que él mismo reveló, por ahora no se reúne con la directiva para hablar de una posible renovación.

De otro lado, el portero uruguayo Sebastián Britos también termina contrato con la 'U' a finales de esta campaña, sin embargo, viene siendo seguido por otros clubes de la Liga 1 de cara al 2026.

Extranjeros con contrato en Universitario para el 2026

Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí y Rodrigo Ureña son 4 de los futbolistas extranjeros que tienen contrato en tienda merengue y seguirán en el club por toda la temporada 2026.