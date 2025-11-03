Universitario y la drástica decisión sobre el futuro del 'Tunche' Rivera: "La 'U' fue tajante"

Universitario de Deportes sigue estando en la mira del resto de equipos de la Liga 1 tras el tricampeonato, pues estos quieren fichar a algunos de sus principales jugadores para el 2026. En las últimas horas, se dio a conocer que Melgar quiere arrebatarle a los cremas a José Rivera, por lo que en el club de Ate han tomado una firme medida con respecto al delantero.

A pesar que aún no termina la temporada, el 'Tunche' no solo ha recibido la llamada del cuadro arequipeño, sino además otros equipos de provincia, según el periodista Gustavo Peralta, quien ha dado a conocer que la dirigencia merengue ha decidido que no se vaya de la 'U' a ningún otro elenco peruano ya que no quieren reforzar a sus rivales por el título y que solo aceptarán propuestas del extranjero.

"¡La 'U' no reforzará a ningún rival directo! El 'Tunche' Rivera está en la mira de varios clubes peruanos, pero Universitario fue tajante: no se va a ningún equipo del torneo local. Solo lo dejarán partir si llega una oferta del extranjero", señaló mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.

Universitario decidió no aceptar propuestas de clubes de Liga 1 por José Rivera. Foto: Universitario de Deportes

Agente de José Rivera le busca equipo en el exterior

Con la determinación tomada por el conjunto estudiantil, el citado comunicador reveló que el agente del atacante de 28 años, Narciso Algamis, le está buscando opciones a su representado para concretar una propuesta del exterior. De no lograrlo, el jugador permanecerá en la institución a cumplir su contrato.

Universitario le ofrecerá renovar a José Rivera hasta 2028

Es preciso señalar que en Universitario están analizando el caso del 'Tunche' detenidamente pese a que tiene contrato vigente hasta fines del 2026, y en los próximos días le realizará una oferta para extender el vínculo contractual con el nacido en Tarapoto por las próximas dos temporadas, es decir, hasta 2028.

Universitario quiere extender el contrato con José Rivera por dos años más. Foto: URPI LR

José Rivera es el segundo goleador de Universitario en el 2025

Si hay una razón importante por la cual algunos equipos de la Liga 1 han mostrado su interés por José Rivera, esa es por el rendimiento mostrado con camiseta de la 'U' en la presente temporada siendo habitual suplente, pues lleva anotados hasta el momento 11 tantos en 35 encuentros disputados, que lo convierten en el segundo máximo goleador del plantel crema en la temporada.