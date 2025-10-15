0
¿César Inga deja la 'U' para ir a Nápoli de Italia? Representante de jugador responde: "Locura"

El representante de César Inga, Narciso Algamis, rompe su silencio ante el rumor que pone al futbolista de Universitario en el Nápoli de Italia.

Diego Medina
Nápoli suena en el entorno de César Inga y representante da firme respuesta.
Nápoli suena en el entorno de César Inga y representante da firme respuesta. | Foto: X Universitario
En las últimas horas, César Inga ha sido noticia a nivel nacional por ser vinculado a Nápoli de Italia. Dado su gran nivel, varios clubes han mostrado interés por el defensor de Universitario, pero tanto ha sido la sorpresa de saber que un elenco de la élite de Europa ha puesto la mirada en el jugador crema.

En el programa "De Una" en Ovación, el periodista Julio Peña indicó que ha elencos de la MLS que han puesto la mirada en César Inga. Sin embargo, lo primordial fue mencionar a Nápoli como una de las opciones en el entorno del jugador de de Universitario de Deportes.

"César Inga, seleccionado nacional y jugador de Universitario, tiene dos posibilidades grandes para dejar el conjunto crema e ir al extranjero. Una de ellas es la MLS, pero la otra es en Europa. Nada más y nada menos que el Calcio Italiano, el club sería Nápoli de Italia. Lo tengo de muy buena fuente", informó.

(VIDEO: Ovación)

Representante de César Inga responde sobre su llegada a Napoli

Ante esta información, el representante de César Inga, Narciso Algamis, entabló una conversación en el programa "Estudio Fútbol" y dejó un firme comentario ante lo manifestado sobre el jugador y su cercanía con el conjunto italiano.

Algamis no aseguró nada, pero dejó en claro que "no es una locura" pensar que César Inga tenga posibilidades de migrar al exterior y en un elenco reconocido como Nápoli de Italia. Por ahora, el representante sigue trabajando en ello a la espera de lo mejor del defensa crema.

"No sé de dónde lo sacaron, pero no es una locura. No salió de mi boca, ni de mi oficina, no sé de dónde salió, porque hay gente que está en el medio, que llamaron, que están intermediando, y por ahí se filtró algo en algún lado, pero no es una locura", respondió el representante de César Inga.

(VIDEO: Estudio Fútbol)

Diego Medina
