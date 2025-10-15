0
EN DIRECTO
Argentina vs Colombia EN VIVO, semifinal del Mundial sub 20

Futbolista de Universitario anuncia oficialmente su retiro a la selección peruana: "Toca despedirme"

Luego de tener un gran nivel con la selección peruana y jugar con Universitario, futbolista confirma su adiós a la Bicolor con emotivo mensaje.

Diego Medina
Titular en Universitario le dice adiós a la selección peruana.
Titular en Universitario le dice adiós a la selección peruana. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Sorpresa en el balompié peruano con una inesperada noticia de un futbolista de Universitario que puso fin a su etapa en la selección peruana. Millones de aficionados han quedado impactados con esta información, ya que su aporte al equipo era clave en busca de conseguir cada uno de los objetivos.

Sporting Cristal venció 2-0 a Universitario e ilusiona a sus hinchas con el título

PUEDES VER: Sporting Cristal venció 2-0 a Universitario e ilusiona a sus hinchas con el título del torneo

Nos referimos a Fabiola Herrera, defensa central de 38 años que viene siendo titular en el equipo crema. Si bien sigue en competencia en las instancias finales de la Liga Femenina, tomó la firme decisión de dar un paso al costado con relación a la Bicolor y darle pasos a las nuevas generaciones que quieren representar a su país.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la zaguera confirmó esta noticia con un emotivo mensaje que conmovió a miles de sus seguidores. De esta manera, se cierra una etapa fantástica para nuestra compatriota, quien quedará en el recuerdo por todo lo aportado con la Blanquirroja.

"Hoy me toca despedirme de la Selección Peruana. Tuve el enorme privilegio y compromiso de representar al Perú durante muchos años, defendiendo con orgullo y amor esta camiseta que siempre me hizo soñar. Cada convocatoria para mi fue una nueva ilusión. En cada partido, en cada entrenamiento, di todo lo que tenía. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud, siento que es momento de dar un paso al costado, para que nuevas generaciones sigan construyendo el camino y dejando al Perú en lo más alto", escribió Fabiola Herrera en su cuenta de Instagram.

Fabiola Herrera, selección peruana, Universitario

Fabiola Herrera se retira de la selección peruana.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 3-1 y se complicó en la tabla de posiciones

  2. Alianza Lima hizo oficial la nueva incorporación de la temporada 2025: "Bienvenido..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano