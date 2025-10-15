Futbolista de Universitario anuncia oficialmente su retiro a la selección peruana: "Toca despedirme"

Sorpresa en el balompié peruano con una inesperada noticia de un futbolista de Universitario que puso fin a su etapa en la selección peruana. Millones de aficionados han quedado impactados con esta información, ya que su aporte al equipo era clave en busca de conseguir cada uno de los objetivos.

Nos referimos a Fabiola Herrera, defensa central de 38 años que viene siendo titular en el equipo crema. Si bien sigue en competencia en las instancias finales de la Liga Femenina, tomó la firme decisión de dar un paso al costado con relación a la Bicolor y darle pasos a las nuevas generaciones que quieren representar a su país.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la zaguera confirmó esta noticia con un emotivo mensaje que conmovió a miles de sus seguidores. De esta manera, se cierra una etapa fantástica para nuestra compatriota, quien quedará en el recuerdo por todo lo aportado con la Blanquirroja.

"Hoy me toca despedirme de la Selección Peruana. Tuve el enorme privilegio y compromiso de representar al Perú durante muchos años, defendiendo con orgullo y amor esta camiseta que siempre me hizo soñar. Cada convocatoria para mi fue una nueva ilusión. En cada partido, en cada entrenamiento, di todo lo que tenía. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud, siento que es momento de dar un paso al costado, para que nuevas generaciones sigan construyendo el camino y dejando al Perú en lo más alto", escribió Fabiola Herrera en su cuenta de Instagram.

Fabiola Herrera se retira de la selección peruana.

Noticia en desarrollo...