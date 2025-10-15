¿Se va de la U? Representante de César Inga revela futuro del jugador: "Conversaciones con…"

El Torneo Clausura 2025 está en su recta final y Universitario de Deportes tiene la primera opción de lograr el título tras mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. En medio de este buen momento, una noticia llamó la atención de los hinchas cremas, la cual tiene que ver con César Inga.

El ex jugador de ADT, que llegó a Ate esta temporada para reforzar el plantel pensando en realizar una gran campaña a nivel internacional y lograr el título nacional de la Liga 1, entró en la órbita de equipos del extranjero para ser parte de sus filas tras sus buenas actuaciones. Al respecto, su representante se pronunció.

¿Qué dijo el representante de César Inga tras buen momento en Universitario?

“Hay ofertas, pero no es de hoy. La gente cree que las chances son de hoy, después del partido con la selección, que fue muy bueno, pero se viene trabajando hace como dos meses mínimo el tema de César (Inga), y no hay nada definido todavía”, dijo Narciso Algamis en conversación con el programa ‘Estudio Fútbol’ por el canal de A Presión.

En esa línea, el representante del futbolista de Universitario precisó que, aunque no hay nada cerrado respecto a una transferencia del jugador, las conversaciones son firmes con un par de clubes. Detalló que están trabajando para concretar el pase del futbolista para final de temporada o en junio del 2026.

“Definido no hay nada, hay conversaciones con varios equipos. Conversaciones directamente con dos o tres equipos. Se está trabajando para tratar que en la ventana de diciembre se pueda hacer algo, y sino será en la ventana de junio”, agregó.