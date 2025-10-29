Universitario tomó importante decisión con jugador que es pretendido por clubes peruanos: "No..."

Universitario de Deportes consiguió su anhelado tricampeonato nacional de la Liga 1, un hito histórico que quedará en la memoria de los hinchas. Sin embargo, los cremas no se conforman y ya apuntan a armar un plantel competitivo para seguir haciendo historia con la mira puesta en el tetracampeonato. No obstante, se ha revelado que pueden perder a un destacado jugador para la próxima temporada.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz sorprende a hinchas con drástica decisión tras sus polémicas con Universitario

Los cremas han tenido una campaña notable, donde el principal referente ha sido Álex Valera. No obstante, también destacó la importante contribución de José ‘Tunche’ Rivera, quien, pese a tener un rol secundario, se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y goles decisivos.

Universitario tomó una importante decisión sobre el futuro de José ‘Tunche’ Rivera

A pesar de su buen rendimiento, su situación dentro del plantel no es la más favorable, ya que ha sido considerado como suplente durante casi toda la temporada. Esta realidad ha llevado al delantero a reflexionar sobre su futuro en el club. Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que los representantes del jugador ya están analizando distintas opciones.

Video: L1 MAX

"El ‘Tunche’ (José Rivera) tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 2026 y claramente a él no le gusta ser suplente. Sé que la agencia que lo representa está buscando algunas posibilidades para él afuera; acá también tiene opciones, pero no se ha avanzado más que eso", comentó en el programa 'Hablemos de MAX', precisando que Rivera también cuenta con propuestas de otros equipos de la Liga 1.

En esa línea, Peralta añadió que la directiva de Universitario tiene previsto conversar con el delantero en los próximos días con el objetivo de extender su vínculo contractual. Sin embargo, todo dependerá de las aspiraciones personales y profesionales del jugador.

“Sé que Universitario va a intentar, en los próximos días o semanas, ver la forma de extender el vínculo, pero ahí entrará la valoración de lo que quiere el ‘Tunche’”, concluyó.

Universitario busca la renovación de José 'Tunche' Rivera.

Estadísticas de José 'Tunche' Rivera este 2025

Durante la presente temporada, el ‘Tunche’ Rivera no ha contado con muchos minutos en comparación con otras figuras del plantel. El atacante disputó 35 encuentros, acumulando 1191 minutos en el campo, con un promedio de apenas 35 minutos por partido. Sin embargo, esta limitación no le impidió brillar, ya que logró anotar 11 goles en la Liga 1.

Esta cifra lo coloca como uno de los máximos artilleros de Universitario en 2025, solo por detrás de Álex Valera, quien lidera la tabla interna de goleadores con 18 tantos.

José Rivera: ¿Cuál es su valor de mercado?

Según el portal internacional Transfermarkt, José Rivera posee una cotización de 700 mil euros en su ficha de mercado, siendo este su máximo histórico que ha mantenido desde mediados de 2024.