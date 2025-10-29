Fabián Bustos dio rotundo calificativo a Fossati tras ser tricampeón con Universitario: "Nunca..."

Universitario de Deportes se consagró tricampeón de la Liga 1 tras vencer por 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura. Bajo la dirección de Jorge Fossati, los cremas reafirmaron su dominio en el fútbol peruano y desataron la euforia de su hinchada. En medio de las celebraciones, el exentrenador merengue Fabián Bustos sorprendió al pronunciarse sobre el ‘Nonno’ tras este nuevo logro.

El entrenador argentino fue entrevistado por el programa ‘L1 Radio’ y, entre varios temas, fue consultado sobre su opinión acerca de Jorge Fossati tras haber alcanzado el tricampeonato con Universitario, en especial sobre si el equipo debería mantener el estilo de juego del ‘Nonno’ para la próxima temporada.

Ante ello, Bustos fue claro al expresar su respeto y admiración hacia Fossati, resaltando su amplia trayectoria y la capacidad que ha demostrado a lo largo de los años. Sin embargo, también sostuvo que el uruguayo difícilmente modificará su forma de dirigir, pues es fiel a su idea de juego.

Video: L1 MAX

"Yo creo que Jorge (Fossati) no va cambiar su forma de jugar nunca. Lo conozco cuando lo enfrenté cuando era jugador, es un técnico exitoso, capaz y obsesivo con todos los detalles. La mayoría de equipos se acomodan con línea de 5 en la actualidad, hoy se hacen muchos goles de transiciones y de pelota parada", expresó.

Asimismo, Fabián Bustos indicó que en el fútbol moderno, cada vez son más los equipos que han optado por utilizar un esquema de 5 defensas. Por lo que es más común jugar al contragolpe y busca opciones por el juego aéreo, en contraste con el juego de posesión.

Fabián Bustos opinó sobre su salida de Universitario

En otro tramo de la entrevista, el estratega argentino comentó su lamento por haber decidido dejar las filas de Universitario en pleno transcurso de la temporada para poner rumbo a Olimpia de Paraguay, catalogando su decisión como "un error".

"Creo que fue un error (salir de Universitario). En ese momento, el mundo del fútbol de Perú estaba complicado, se me sanciona muy rápido por un gesto que creo yo que no faltó el respeto a los demás, y llegó la oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación", indicó.