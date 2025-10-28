Ex DT de Universitario celebró tricampeonato con emotivas palabras: "Ser parte..."

Universitario de Deportes no quiso esperar más tiempo y se consagró tricampeón de la Liga 1 el último domingo después de vencer 2-1 a ADT en la altura de Tarma, todo esto a falta de tres fechas para el final del Torneo Clausura 2025.

Esta consagración del equipo dirigido por Jorge Fossati ha sido noticia en toda Sudamérica y ha generado la reacción de diferentes personalidades con pasado en el club de Ate. En esa línea, un ex DT del equipo no dudó en celebrar la obtención de la estrella 29 con un mensaje que impactó en la hinchada.

Extécnico de Universitario felicitó a los cremas por el tricampeonato

Pese a que gran parte de la presente campaña estuvo el estratega uruguayo en el banquillo merengue, el que comenzó la temporada en dicho puesto fue Fabían Bustos. El entrenador argentino, que arrancó la temporada con el buzo de la 'U', se enteró del título conseguido, mostrando su felicidad por magno logró, asegurando que el plantel estudiantil la rompió de principio a fin con la unión que lo caracteriza, y agradeciendo por haber sido parte de la campaña.

"Esto es histórico, hermoso. Una emoción enorme por todo lo que ha conseguido el club en estos tres años. Se lo merecen, la rompieron de punta a punta, bien unidos, como tiene que ser. Es lindo ser parte de un pedazo de eso", fueron las palabras del DT de 56 años que replicó la 'U' en sus redes sociales.

Fabián Bustos, extécnico de Universitario dejó emotivas palabras tras el tricampeonato crema. Foto: Universitario de Deportes

Fabián Bustos fue parte del tricampeonato de Universitario

Después de lograr el bicampeonato en el 2024 ganando ambos torneos cortos, Universitario decidió mantenerle la confianza a Fabián Bustos para que siga al mando del primer equipo con miras a la temporada 2025. Sin embargo, una serie de factores, entre las que se encontraba una oferta atractiva de Olimpia de Paraguay, tomó la medida de dejar la institución.

En los únicos cuatro meses que estuvo en el cargo este 2025, el nacido en Córdoba dirigió nueve compromisos de carácter oficial en todas las competiciones (Liga 1 y Copa Libertadores), dejando un saldo de cinco victorias, dos empates y dos derrotas; sumando 17 puntos de 27 posibles y dejando a los cremas bien encaminados a nivel local en busca del 'tri'.