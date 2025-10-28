¡Atención! Ex U de Chile apunta a firmar por Universitario tras el tricampeonato: "Gran contrato"

Universitario de Deportes tendrá el gran desafío de reforzar su plantel para la temporada 2026 con figuras de renombre, luego de consagrarse con el tricampeonato nacional. Como se recuerda, el equipo crema participará en la Liga 1 y la Conmebol Libertadores, por ende, la idea es potenciar algunas de sus líneas, y sobretodo asegurar a sus principales futbolistas para los próximos años.

Ex U de Chile apunta a firmar por Universitario tras el tricampeonato

En esa línea, durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta reveló que la intención del 'Pitbull' Rodrigo Ureña, es extender su vínculo con la institución merengue después del 2026, tras haber logrado el 'Tri'. En consecuencia, se espera que en los próximos días se reúna con la directiva para poder definir su futuro.

Rodrigo Ureña es pieza fundamental en el once de Universitario/Foto: LÍBERO

"El está apuntando a hacer un gran contrato, tal vez el mejor último gran contrato que le queda por la edad que tiene. Si no se dan una serie de coincidencias entre Ureña y la 'U', puede que Rodrigo sienta que el camino pueda finalizar. Los contratos se conversan. Para la 'U' es primordial que se quede, Ureña también quiere quedarse, ofertas tiene", sostuvo sobre el ex U de Chile.

Del mismo modo, el comunicador enfatizó que desde que el mediocampista extranjero regresó a tienda crema tras su frustrado fichaje por Belgrano de Argentina, no obtuvo una mejora contractual, con lo cual ahora su objetivo es más poderoso después de haber sumado un nuevo título con la institución de Ate.

"Ureña espera una señal más para lo que viene. Está en una edad donde quiere ver lo mejor para su carrera, tiene contrato y él lo respeta, pero cuando volvió de Belgrano su contrato fue el mismo y no se le mejoró", añadió.

Puma Carranza elogió a Rodrigo Ureña tras ganar el tricampeonato

Al respecto, el referente de Universitario de Deportes, José Luis 'Puma' Carranza también se pronunció en medio de toda la algarabía que vive el cuadro estudiantil y destacó de gran manera al volante chileno por su sacrificio y entrega.

Puma Carranza elogió el nivel de Rodrigo Ureña con Universitario/Composición: GLR

"Rodrigo Ureña es uno de los jugadores más importantes, es un crack, como lo ha sido Concha, Valera que lo han demostrado. Contento porque la 'U' fue muy efectivo, Polo, 'Orejas', son de la casa, chicos importantísimos. Cuando están en el campo evidencian la identidad crema", manifestó el ídolo merengue.