- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
¿Universitario enfrentará a Barcelona gracias a que salió tricampeón antes? Esto se sabe
Universitario de Deportes salió tricampeón y estará libre el resto del año, por lo que muchos hinchas quieren saber si enfrentará al Barcelona de Lamine Yamal.
Como se veía venir, Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 con muchas fechas de anticipación en el Torneo Clausura 2025, por lo que ya no habrá necesidad de disputar playoffs por el título nacional. En ese sentido, ahora la 'U' estará libre hasta fin de temporada y surgió la duda de si podrá enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal y compañía durante el mes de diciembre. A continuación te contamos la información que ha salido a la luz.
PUEDES VER: Y todavía no: Universitario deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Clausura
Mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gustavo Peralta brindó novedades sobre el posible encuentro que tendrán los azulgranas en Perú luego de enfrentarse a Villarreal en España por LaLiga. Recordemos que, ya que existía la posibilidad de que a fin de año se siga compitiendo por el certamen nacional, se había descartado tal enfrentamiento con la 'U' e incluso con Alianza Lima. Ahora la situación podría cambiar gracias a la estrella 29 de los cremas.
"¡Atención! En unos días se puede definir. A esperar", precisó el mencionado comunicador, emocionando así a todos los hinchas de Universitario de Deportes, aunque no especificó si el rival será la escuadra crema u otra de Perú. Lo cierto es que la posibilidad sigue abierta y la 'U' tiene muchas chances de enfrentarse al histórico Barcelona de España, donde Lionel Messi salió múltiples veces campeón.
Universitario sueña con enfrentar al Barcelona.
¿Por qué no podían jugar Universitario y Barcelona?
Recordemos que el encuentro entre el club de Jorge Fossati y los azulgranas estaba en duda debido a que únicamente se podía llevar a cabo el 22 de diciembre, fecha límite para los dirigidos por Hansi Flick porque de ahí deben volver a Europa para seguir disputando LaLiga. Teniendo en cuenta los posibles playoffs de la Liga 1 esto se veía inviable, pero ahora todo ha cambiado.
"Ante esto, la empresa Sound Music Entertainment SAC está analizando otras posibilidades. Hay ya plan B y sería que el partido se haga sí o sí en Lima, en el Estadio Nacional y con otro rival", indicó Gustavo Peralta hace un mes, revelando que Barcelona tenía planeado enfrentar a otro elenco nacional. De momento no se sabe si finalmente jugará o no con Universitario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50