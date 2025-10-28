0

¿Universitario enfrentará a Barcelona gracias a que salió tricampeón antes? Esto se sabe

Universitario de Deportes salió tricampeón y estará libre el resto del año, por lo que muchos hinchas quieren saber si enfrentará al Barcelona de Lamine Yamal.

Francisco Esteves
Universitario y novedades sobre el Barcelona.
Universitario y novedades sobre el Barcelona. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Como se veía venir, Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 con muchas fechas de anticipación en el Torneo Clausura 2025, por lo que ya no habrá necesidad de disputar playoffs por el título nacional. En ese sentido, ahora la 'U' estará libre hasta fin de temporada y surgió la duda de si podrá enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal y compañía durante el mes de diciembre. A continuación te contamos la información que ha salido a la luz.

Universitario aún no sale campeón del Perú.

PUEDES VER: Y todavía no: Universitario deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Clausura

Mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gustavo Peralta brindó novedades sobre el posible encuentro que tendrán los azulgranas en Perú luego de enfrentarse a Villarreal en España por LaLiga. Recordemos que, ya que existía la posibilidad de que a fin de año se siga compitiendo por el certamen nacional, se había descartado tal enfrentamiento con la 'U' e incluso con Alianza Lima. Ahora la situación podría cambiar gracias a la estrella 29 de los cremas.

"¡Atención! En unos días se puede definir. A esperar", precisó el mencionado comunicador, emocionando así a todos los hinchas de Universitario de Deportes, aunque no especificó si el rival será la escuadra crema u otra de Perú. Lo cierto es que la posibilidad sigue abierta y la 'U' tiene muchas chances de enfrentarse al histórico Barcelona de España, donde Lionel Messi salió múltiples veces campeón.

Universitario

Universitario sueña con enfrentar al Barcelona.

¿Por qué no podían jugar Universitario y Barcelona?

Recordemos que el encuentro entre el club de Jorge Fossati y los azulgranas estaba en duda debido a que únicamente se podía llevar a cabo el 22 de diciembre, fecha límite para los dirigidos por Hansi Flick porque de ahí deben volver a Europa para seguir disputando LaLiga. Teniendo en cuenta los posibles playoffs de la Liga 1 esto se veía inviable, pero ahora todo ha cambiado.

"Ante esto, la empresa Sound Music Entertainment SAC está analizando otras posibilidades. Hay ya plan B y sería que el partido se haga sí o sí en Lima, en el Estadio Nacional y con otro rival", indicó Gustavo Peralta hace un mes, revelando que Barcelona tenía planeado enfrentar a otro elenco nacional. De momento no se sabe si finalmente jugará o no con Universitario.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¡Atención! Ex U de Chile apunta a firmar por Universitario tras el tricampeonato: "Gran contrato"

  2. Miguel Trauco impacta a hinchas tras revelar acercamiento con Sporting Cristal: "Hablé con Yotún"

  3. Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano