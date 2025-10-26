- Hoy:
Vinicius casi se va a las manos con Lamine Yamal tras final del Clásico - VIDEO
Tras el final del partido entre Real Madrid vs Barcelona, un video captó el preciso momento en que Vinicius y Lamine Yamal casi se van a las manos.
Un partido muy caliente que terminó con triunfo de Real Madrid sobre Barcelona por 2-1. Dentro de los protagonistas en este encuentro se destacan a Vinicius Junior y Lamine Yamal, quienes sobre el final del encuentro tuvieron que ser detenidos para que no se vayan a las manos en el Estadio Santiago Bernabéu.
PUEDES VER: Vinicius explotó contra Xabi tras ser sustituido en Real Madrid: brasileño se fue al vestuario
Resulta, que luego del pitazo final en este triunfo blanco por LaLiga, uno de los apuntados fue Lamine Yamal por todo lo que manifestó en la antesala de este choque. Un video que se difundió en redes sociales mostró que tuvo un cruce de palabras con Dani Carvajal, lo que generó todo tipo de gestos de ambas futbolistas.
Consecuencia de ello, todos los jugadores que se encontraban en la zona técnica se acercaron hasta el mediocampo para refutar todo lo expresado entre ellos. Una trifulca en el campo del Bernabéu que generó empujones y fuertes palabras entre los protagonistas.
Lamine Yamal se retiraba del campo y tuvo una reacción ante la presencia de Vinicius Junior. El brasileño no toleró los gestos a su persona y perdió los papeles para acercarse al jugador de Barcelona. Todos tuvieron que evitar la fuerza de 'Vini' para que no increpe al juvenil español, por lo que todo quedó en polémica para la prensa de dicho país.
(VIDEO: X DefensaCentral.com)
Vinicius molesto tras ser sustituido en el Clásico
El delantero brasileño fue sustituido sobre los 71 minutos y no toleró esa decisión de Xabi Alonso en el clásico entre Real Madrid vs Barcelona. El técnico español apostó por Rodrygo y eso no gustó para nada en 'Vini'. El atacante del cuadro blanco se fue al vestuario, pero luego regresó para apoyar a sus compañeros.
(VIDEO: ESPN)
