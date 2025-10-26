0
EN DIRECTO
Clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
EN VIVO
Cristal vs Chankas EN VIVO por el Clausura
Gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona. | Foto: ESPN

¡Estalla el Bernabéu! Gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona

Tras una jugada de muchos toques en el área, Jude Bellingham anota el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona a poco de culminar el primer tiempo.

Diego Medina
Te puede interesar

  1. Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN por LaLiga