Barcelona vs Elche por LaLiga
Barcelona vence 1-0 a Elche por la fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-26 | DIRECTV/Composición: Líbero

¡Definición de crack! Lamine Yamal anotó brillante golazo para el 1-0 de Barcelona ante Elche

A los 5 minutos del partido, el atacante español dejó sin reacción al portero Iñaki Peña para abrir el marcador en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 22 de LaLiga.

Solange Banchon
