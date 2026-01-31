- Hoy:
¡Definición de crack! Lamine Yamal anotó brillante golazo para el 1-0 de Barcelona ante Elche
A los 5 minutos del partido, el atacante español dejó sin reacción al portero Iñaki Peña para abrir el marcador en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 22 de LaLiga.
¡Fantástico! Lamine Yamal deslumbró con golazo de tijera para el 3-0 de Barcelona ante Real Oviedo
¡Fiesta en el Camp Nou! Raphinha aprovechó insólito error de Real Oviedo y anotó 2-0 de Barcelona
¡Qué golazo de Cantero! El argentino anota el 3-2 de Alianza Lima sobre Colo Colo
¡Inatajable! El golazo que sufrió Pedro Gallese en su estreno con Deportivo Cali
¡Fiesta en el Bernabéu! Kylian Mbappé deslumbró con gran definición para el 1-0 del Real Madrid
¡Para qué te traje! Sergio Peña cometió insólito autogol para el 1-0 de Unión sobre Alianza Lima
¡Un lujo! Eryc Castillo y el soberbio golazo para el 2-1 de Alianza Lima ante Unión - VIDEO
¡En la agonía! Gol de Mastantuono en el último segundo del primer tiempo de Real Madrid vs Albacete
Ni en la Liga 1: partido de Real Madrid vs Albacete no se logra ver por fuerte neblina - VIDEO
