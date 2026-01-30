- Hoy:
Barcelona vs Elche EN VIVO por DirecTV Sports: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga
Desde el Estadio Manuel Martínez Valero, Barcelona visita a Elche por la jornada 22 de LaLiga EA Sports vía DirecTV Sports.
Momento de un partidazo por LaLiga EA Sports entre Barcelona vs Elche por la jornada 22 del mencionado certamen. Dicho cotejo se llevará a cabo este sábado 31 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) en el Estadio Manuel Martínez Valero. La transmisión de estos 90 minutos va por DirecTV Sports y DGO para toda Latinoamérica.
PUEDES VER: Real Madrid vs Benfica por Playoffs de la Champions League 2026: fecha, día, hora y canal confirmado
Barcelona llega motivado a este duelo en Elche tras lograr su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League. Pese a tener menos chances que otros elencos, los blaugranas cumplieron su rol ante Copenhague y ahora buscarán sostener su gran momento en LaLiga.
El equipo de Hansi Flick sabe de la importancia de robar puntos fuera de casa, más aún al saber que su último episodio en condición de visitante fue una derrota de 2-1 ante Real Sociedad. Este hecho permitió que Real Madrid se ponga a un punto de los blaugranas, por lo que ahora esperan aprovechar la irregularidad de Elche para superarlos desde el minuto uno.
"El Elche juega muy bien, es un equipo valiente. Tienen un juego muy atractivo y generan muchas oportunidades. Creo que ahora empiezan los grandes momentos de la temporada. Todos los partidos son importantes y tenemos que estar enchufados. Somos un buen equipo y tenemos calidad para remontar, pero debemos estar atentos desde el principio", declaró Hansi Flick en conferencia de prensa.
Una de las bajas que tendrá Barcelona es Pedri, quien está en recuperación cumpliendo cada una de las indicaciones. Por su parte, Gavi y Christensen vienen evolucionando positivamente, con miras a estar en próximas convocatorias de LaLiga.
Elche anuncia su partido ante Barcelona por LaLiga.
¿Cuándo juega Barcelona vs Elche?
El partido entre Barcelona vs Elche se juega este sábado 31 de enero en el Estadio Manuel Martínez Valero por la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que no se guardarán nada en los siguientes 90 minutos.
¿A qué hora juega Barcelona vs Elche?
Este choque entre Barcelona vs Elche por LaLiga inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Elche por LaLiga?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Elche se verá por la señal en vivo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante la app de DGO que puedes verlo por PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Elche
- Argentina: DirecTV Sports
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV
Posibles alineaciones de Barcelona vs Elche
Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Baldé, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.
Elche: Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera, Grady Diangana y Álvaro Rodríguez.
Barcelona vs Elche: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Elche por la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|ELCHE
|EMPATE
|BARCELONA
|Betsson
|8.30
|5.90
|1.32
|Betano
|7.70
|5.90
|1.38
|Bet365
|7.50
|5.75
|1.33
|1XBet
|8.20
|6.25
|1.36
|Doradobet
|7.50
|5.66
|1.36
Barcelona vs Elche: estadísticas e historial
- Barcelona 3-1 Elche (LaLiga 2025)
- Elche 0-4 Barcelona (LaLiga 2023)
- Barcelona 3-0 Elche (LaLiga 2022)
- Elche 1-2 Barcelona (LaLiga 2022)
- Barcelona 3-2 Elche (LaLiga 2021)
