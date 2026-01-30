0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

¿A qué hora juega Barcelona vs Elche y dónde ver en vivo el partido por LaLiga?

Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Barcelona vs. Elche por una nueva fecha de LaLiga, que se realizará este sábado 31 de enero.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver el partido entre Barcelona vs. Elche por LaLiga.
Horarios y canales para ver el partido entre Barcelona vs. Elche por LaLiga. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Barcelona visitará a Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 22 de LaLiga. Los azulgranas están atravesando un gran momento y quieren continuar con la racha para aumentar su diferencia con el Real Madrid (su más cercano perseguidor). 

Atlético Nacional vs. Inter Miami juegan este sábado por un partido amistoso desde Medellín, Colombia.

PUEDES VER: Atlético Nacional vs. Inter Miami EN VIVO: cuándo juegan, hora y dónde ver partido amistoso

¿A qué hora juega Barcelona vs. Elche?

  • México: 2:00 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos (GMT-5): 3:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Elche?

La transmisión de este emocionante partido estará a cargo de DSports para América Latina. En Estados Unidos el duelo será televisado por ESPN Deportes. Si te encuentras en territorio mexicano, el compromiso estará disponible por Sky Sports.

En España, el Barcelona vs. Elche se podrá ver por Movistar Plus+, Movistar LaLiga y Movistar LaLiga UHD.

Barcelona vs. Elche: últimos partidos

  • 02.11.25 | Barcelona 3-1 Elche
  • 01.04.23 | Elche 0-4 Barcelona
  • 17.19.22 | Barcelona 3-0 Elche
  • 06.03.22 | Elche 1-2 Barcelona
  • 18.12.21 | Barcelona 3-2 Elche

Barcelona vs. Elche: Apuestas y pronóstico

ApuestasElcheempateBarcelona
Betsson8.305.901.31
Betano7.806.101.36
Bet3657.506.001.33
1xBet8.406.351.35
CoolBet7.706.501.34
DoradoBet8.506.001.32

Para las principales casas de apuestas, Barcelona es candidato para llevarse el triunfo ante Elche.

Barcelona vs. Elche: Posible alineación

Barcelona: Joan García; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé; De Jong, Eric García, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Elche: Iñaki Peña; Affengruber, Chust, Bigas, Valera, Josan; Martim Neto, Aguado, Diangana; Álvaro, André Silva.

¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona es líder de LaLiga, pero el Real Madrid está espectante a un tropiezo para conquistar el primer lugar. Por ello, Hansi Flick fue claro en señalar que no pueden ceder puntos ante el Elche.

"Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición y esperamos acabar primeros", señaló el DT.

Además, el entrenador de Barcelona elogió a Elche y a su estratega, Eder. Indicó que realizó un gran trabajo, logrando que su equipo sea aguerrido.

"Eder ha hecho un trabajo fantástico. Me gusta cómo juegan, son valientes y ofrecen muchas opciones. El año pasado tuvieron más posesión que nosotros", puntualizó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido por Copa Libertadores 2026

  2. 2 de Mayo dio pésima noticia a su hinchada a poco del partido con Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano