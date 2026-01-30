¿A qué hora juega Barcelona vs Elche y dónde ver en vivo el partido por LaLiga?

Barcelona visitará a Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 22 de LaLiga. Los azulgranas están atravesando un gran momento y quieren continuar con la racha para aumentar su diferencia con el Real Madrid (su más cercano perseguidor).

¿A qué hora juega Barcelona vs. Elche?

México: 2:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.

Estados Unidos (GMT-5): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Elche?

La transmisión de este emocionante partido estará a cargo de DSports para América Latina. En Estados Unidos el duelo será televisado por ESPN Deportes. Si te encuentras en territorio mexicano, el compromiso estará disponible por Sky Sports.

En España, el Barcelona vs. Elche se podrá ver por Movistar Plus+, Movistar LaLiga y Movistar LaLiga UHD.

Barcelona vs. Elche: últimos partidos

02.11.25 | Barcelona 3-1 Elche

3-1 Elche 01.04.23 | Elche 0-4 Barcelona

17.19.22 | Barcelona 3-0 Elche

3-0 Elche 06.03.22 | Elche 1-2 Barcelona

18.12.21 | Barcelona 3-2 Elche

Barcelona vs. Elche: Apuestas y pronóstico

Apuestas Elche empate Barcelona Betsson 8.30 5.90 1.31 Betano 7.80 6.10 1.36 Bet365 7.50 6.00 1.33 1xBet 8.40 6.35 1.35 CoolBet 7.70 6.50 1.34 DoradoBet 8.50 6.00 1.32

Para las principales casas de apuestas, Barcelona es candidato para llevarse el triunfo ante Elche.

Barcelona vs. Elche: Posible alineación

Barcelona: Joan García; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé; De Jong, Eric García, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Elche: Iñaki Peña; Affengruber, Chust, Bigas, Valera, Josan; Martim Neto, Aguado, Diangana; Álvaro, André Silva.

¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona es líder de LaLiga, pero el Real Madrid está espectante a un tropiezo para conquistar el primer lugar. Por ello, Hansi Flick fue claro en señalar que no pueden ceder puntos ante el Elche.

"Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición y esperamos acabar primeros", señaló el DT.

Además, el entrenador de Barcelona elogió a Elche y a su estratega, Eder. Indicó que realizó un gran trabajo, logrando que su equipo sea aguerrido.

"Eder ha hecho un trabajo fantástico. Me gusta cómo juegan, son valientes y ofrecen muchas opciones. El año pasado tuvieron más posesión que nosotros", puntualizó.