- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido?
Real Madrid vs. Rayo Vallecano chocan este domingo por la fecha 22 de LaLiga EA Sports. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 1 de febrero, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Atlético Nacional vs. Inter Miami EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano?
Si te gusta ver los partidos de LaLiga de España y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la vigésima segunda fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 07:00 horas
- Perú: 08:00 horas
- Ecuador: 08:00 horas
- Colombia: 08:00 horas
- Bolivia: 09:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 09:00 horas
- Argentina: 10:00 horas
- Brasil: 10:00 horas
- Chile: 10:00 horas
- Paraguay: 10:00 horas
- Uruguay: 10:00 horas
- España: 16:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO?
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
- México: SKY Sports
- Centroamérica: SKY Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes
Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Rayo Vallecano se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports, el 'Rey de Europa' está a un empate de alcanzar en el liderato al FC Barcelona, mientras que los 'Franjirrojos' luchan por no entrar a la zona de descenso.
El Real Madrid, con 51 puntos, necesitan ganar y esperar que su máximo rival no sume de a tres, de esa forma serán los únicos líderes de la primera división de España. Por su parte, el Rayo Vallecano viene de dos derrotas consecutivas y también querrá quedarse con la victoria para alejarse de los últimos puestos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90