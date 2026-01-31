Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 1 de febrero, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Si te gusta ver los partidos de LaLiga de España y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la vigésima segunda fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 07:00 horas

Perú: 08:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 09:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Chile: 10:00 horas

Paraguay: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

España: 16:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV

México: SKY Sports

Centroamérica: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes

Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Rayo Vallecano se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports, el 'Rey de Europa' está a un empate de alcanzar en el liderato al FC Barcelona, mientras que los 'Franjirrojos' luchan por no entrar a la zona de descenso.

El Real Madrid, con 51 puntos, necesitan ganar y esperar que su máximo rival no sume de a tres, de esa forma serán los únicos líderes de la primera división de España. Por su parte, el Rayo Vallecano viene de dos derrotas consecutivas y también querrá quedarse con la victoria para alejarse de los últimos puestos.