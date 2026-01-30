Partidos de hoy EN VIVO, sábado 31 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa de los partidos de hoy sábado 31 de enero. Tenemos acción en la Liga 1, donde el clásico del sur entre Melgar y Cienciano promete cautivar a los fanáticos. Barcelona saltará a la cancha para defender el liderato de LaLiga. También hay acción en la Premier League, Serie y etc.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Sport Boys vs. Los Chankas
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
|L1 MAX
|18:30
|Melgar vs. Cienciano
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Augsburgo vs. ST Pauli
|Disney Plus
|9:30
|Eintracht Fráncfort vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|9:30
|Hoffenheim vs. Unión Berlín
|Disney Plus
|9:30
|RB Leipzig vs. Mainz
|Disney Plus
|9:30
|Werder Bremen vs. Borussia M'gladbach
|Disney Plus
|12:30
|Hamburgo vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Real Oviedo vs. Girona
|DSports
|10:15
|Osasuna vs. Villarreal
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Levante vs. Atlético Madrid
|DSports
|15:00
|Elche vs. Barcelona
|DSports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Paris FC vs. Marsella
|ESPN 4 y Disney Plus.
|13:00
|Lorient vs Nantes
|Disney Plus
|15:05
|Mónaco vs. Stade Rennais
|---
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Brighton vs. Everton
|Disney Plus
|10:00
|Leeds vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Wolves vs. Bornemouth
|Disney Plus
|12:30
|Chelsea vs. West Ham
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Liverpool vs. Newcastle
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Pisa vs. Sassuolo
|Disney Plus.
|12:00
|Nápoles vs. Fiorentina
|ESPN 3 y Disney Plus.
|14:45
|Cagliari vs. Verona
|ESPN 2 y disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|San Lorenzo vs. Central Córdoba
|TyC Sports Internacional.
|17:45
|Independiente vs. Vélez
|TyC Sports Internacional.
|20:00
|Atl. Tucumán vs. Huracán
|TyC Sports Internacional.
|20:00
|Talleres vs. Platense
|Bet365 y TyC Sports Internacional.
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|01:00
|Newcastle Jets vs. Brisdane Roar
|Bet365
|3:35
|Sydney vs. Ws Wanderers
|Bet365
|5:45
|Perth Glory vs. Auckland
|Bet365
Partidos de hoy en Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Universitario de Vinto vs. Aurora
|--
|16:15
|Academia del Balompie vs. Always Ready
|--
|18:30
|Guabirá vs SA Bulo Bulo
|--
Partidos de hoy por Campeonato Gaucho
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Gremio vs Juventude
|Bet365
|14:30
|Inter Santa María vs. Avenida
|Bet365
|14:30
|Monsson vs. Sao Luiz
|Bet365
|14:30
|Novo Hamburgo vs. Guarany de Bage
|Bet365
|14:30
|SER Caxias vs. Internacional
|Bet365
|14:30
|Ypiranga FC vs. EC Sao Jose
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Guaraní vs. Ponte Preta
|Bet365
|18:30
|Primavera vs. Portuguesa
|Bet365
|18:30
|Sao Paulo vs. Santos
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Limache vs. Colo Colo
|Bet365
|13:30
|U de Concepción vs. Coquimbo
|Bet365
|16:00
|Cobresal vs. Huachipato
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|D. Puerto Montt s. Deportes Temuco
|18:00
|CD Santa Cruz vs. Magallanes
|18:00
|Copiapó vs. San Luis
|18:30
|Deportes Iquique vs. Arica
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Cúcuta vs. Fortaleza
|Fanatiz Internacional
|18:10
|Boyacá Chicó vs. Ind. Santa Fe
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|FAS vs Águila
|Bet365
|20:00
|Luis Ángel Firpo vs. Inter F.A
|Bet365
|20:15
|Isidro Metapán vs. Zacatecoluca
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Cobán Imperial
|18:00
|Municipal vs. Guastatoya
|20:00
|Xelajú vs. Comunicaciones
|ViX
|22:00
|Marquense vs. Antigua
|Claro Sport 2
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Victoria vs. Marathón
|Bet365
|20:30
|Olimpia vs. Juticalpa
|Bet365
Partidos de hoy por Championship
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Leicester vs. Charlton
|Bet365
|7:30
|Sheffield Wed vs. Wrexham
|Bet365
|7:30
|Stoke vs. Southampton
|Disney Plus
|10:00
|Blackburn vs. Hull
|Bet365
|10:00
|Ipswich vs. Preston
|Bet365
|10:00
|Middlesbrough vs. Norwich
|Bet365
|10:00
|Millwall vs. Sheffield Utd.
|Bet365
|10:00
|Oxford Utd vs. Birmingham
|Bet365
|10:00
|Portsmouth vs. West Brom
|Disney Plus
|10:00
|QPR vs. Coventry
|Bet365
|10:00
|Watford vs. Swansea
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|América vs. Necaxa
|ViX
|18:00
|Atlas vs. Mazatlán
|ViX
|18:00
|Atlético San Luis vs. Guadalajara
|Disney Plus y ViX
|20:00
|Monterrey vs. Tijuana
|ViX
|20:10
|León vs. Tigres UANL
|ViX
Partidos amistosos para hoy
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Atlético Nacional vs. Inter Miami
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Primera Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Diriangén vs. UNAN-Managua
|DAZN APP
|16:00
|Sport Sebaco vs. Walter Ferretti
|DAZN APP
|18:00
|Real Madriz vs. Matagalpa
|DAZN APP
Partidos de hoy por la Liga Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Nacional Asunción vs. 2 de Mayo
|Bet365
|18:15
|S. Ameliano vs. San Lorenzo
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Independiente vs. Unión Cocle
|Bet365
|20:30
|Plaza Amador vs. Tauro
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Santa Clara vs. Estoril
|Bet365
|13:00
|Rio Ave vs. Arouca
|Bet365
|15:30
|Alverca vs. Estrela
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Rayo Zuliano vs. Zamora
|Bet365
|16:00
|Carabobo vs. Portuguesa
|Bet365
|18:00
|La Guaira vs. Monagas
|Bet365
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.