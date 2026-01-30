0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 31 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 31 de enero. Horarios y canales de TV para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este sábado 31 de enero.
Programación de partidos que se realizarán este sábado 31 de enero. | FOTO: Liga 1
Revisa la agenda completa de los partidos de hoy sábado 31 de enero. Tenemos acción en la Liga 1, donde el clásico del sur entre Melgar y Cienciano promete cautivar a los fanáticos. Barcelona saltará a la cancha para defender el liderato de LaLiga. También hay acción en la Premier League, Serie y etc.

Melgar vs Cienciano juegan en el estadio Monumental de la UNSA.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Sport Boys vs. Los ChankasL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs. FC CajamarcaL1 MAX
18:30Melgar vs. CiencianoL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Augsburgo vs. ST PauliDisney Plus
9:30Eintracht Fráncfort vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
9:30Hoffenheim vs. Unión BerlínDisney Plus
9:30RB Leipzig vs. MainzDisney Plus
9:30Werder Bremen vs. Borussia M'gladbachDisney Plus
12:30Hamburgo vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Real Oviedo vs. GironaDSports
10:15Osasuna vs. VillarrealESPN 2 y Disney Plus
12:30Levante vs. Atlético MadridDSports
15:00Elche vs. BarcelonaDSports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Paris FC vs. MarsellaESPN 4 y Disney Plus.
13:00Lorient vs NantesDisney Plus
15:05Mónaco vs. Stade Rennais---

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
10:00Brighton vs. EvertonDisney Plus
10:00 Leeds vs. ArsenalESPN y Disney Plus
10:00 Wolves vs. BornemouthDisney Plus
12:30Chelsea vs. West HamESPN 2 y Disney Plus
15:00Liverpool vs. NewcastleESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Pisa vs. SassuoloDisney Plus.
12:00Nápoles vs. FiorentinaESPN 3 y Disney Plus.
14:45Cagliari vs. VeronaESPN 2 y disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:30San Lorenzo vs. Central CórdobaTyC Sports Internacional.
17:45Independiente vs. VélezTyC Sports Internacional.
20:00Atl. Tucumán vs. HuracánTyC Sports Internacional.
20:00Talleres vs. PlatenseBet365 y TyC Sports Internacional.

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
01:00Newcastle Jets vs. Brisdane RoarBet365
3:35Sydney vs. Ws WanderersBet365
5:45Perth Glory vs. AucklandBet365

Partidos de hoy en Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Universitario de Vinto vs. Aurora--
16:15Academia del Balompie vs. Always Ready--
18:30Guabirá vs SA Bulo Bulo--

Partidos de hoy por Campeonato Gaucho

HorariosPartidosCanales
14:30Gremio vs JuventudeBet365
14:30Inter Santa María vs. AvenidaBet365
14:30Monsson vs. Sao LuizBet365
14:30Novo Hamburgo vs. Guarany de BageBet365
14:30SER Caxias vs. InternacionalBet365
14:30Ypiranga FC vs. EC Sao JoseBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
14:00Guaraní vs. Ponte PretaBet365
18:30Primavera vs. PortuguesaBet365
18:30Sao Paulo vs. SantosBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
10:00Limache vs. Colo ColoBet365
13:30U de Concepción vs. CoquimboBet365
16:00Cobresal vs. HuachipatoBet365

Partidos de hoy por la Copa Chile

HorariosPartidosCanales
16:00D. Puerto Montt s. Deportes Temuco
18:00CD Santa Cruz vs. Magallanes
18:00Copiapó vs. San Luis
18:30Deportes Iquique vs. Arica

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Cúcuta vs. FortalezaFanatiz Internacional
18:10Boyacá Chicó vs. Ind. Santa FeFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga El Salvador

HorariosPartidosCanales
20:00FAS vs ÁguilaBet365
20:00 Luis Ángel Firpo vs. Inter F.ABet365
20:15Isidro Metapán vs. Zacatecoluca Bet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Mixco vs. Cobán Imperial
18:00Municipal vs. Guastatoya
20:00Xelajú vs. ComunicacionesViX
22:00Marquense vs. AntiguaClaro Sport 2

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Victoria vs. MarathónBet365
20:30Olimpia vs. JuticalpaBet365

Partidos de hoy por Championship

HorariosPartidosCanales
7:30Leicester vs. CharltonBet365
7:30Sheffield Wed vs. WrexhamBet365
7:30Stoke vs. SouthamptonDisney Plus
10:00Blackburn vs. HullBet365
10:00Ipswich vs. PrestonBet365
10:00Middlesbrough vs. NorwichBet365
10:00Millwall vs. Sheffield Utd.Bet365
10:00Oxford Utd vs. BirminghamBet365
10:00Portsmouth vs. West BromDisney Plus
10:00QPR vs. CoventryBet365
10:00Watford vs. SwanseaBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
17:00América vs. NecaxaViX
18:00Atlas vs. MazatlánViX
18:00Atlético San Luis vs. GuadalajaraDisney Plus y ViX
20:00Monterrey vs. TijuanaViX
20:10León vs. Tigres UANLViX

Partidos amistosos para hoy

HoraPartidoCanal
17:00Atlético Nacional vs. Inter Miami1xBet

Partidos de hoy por la Liga Primera Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00Diriangén vs. UNAN-ManaguaDAZN APP
16:00Sport Sebaco vs. Walter FerrettiDAZN APP
18:00Real Madriz vs. MatagalpaDAZN APP

Partidos de hoy por la Liga Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Nacional Asunción vs. 2 de MayoBet365
18:15S. Ameliano vs. San LorenzoBet365

Partidos de hoy por la Liga Panamá

HorariosPartidosCanales
18:15Independiente vs. Unión CocleBet365
20:30Plaza Amador vs. TauroBet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Santa Clara vs. EstorilBet365
13:00Rio Ave vs. AroucaBet365
15:30Alverca vs. EstrelaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
14:30Rayo Zuliano vs. ZamoraBet365
16:00Carabobo vs. PortuguesaBet365
18:00La Guaira vs. MonagasBet365

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

