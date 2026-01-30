Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO por la Liga 1: hora, dónde ver y pronóstico del partido

Ante la expectativa de ver el debut de Christian Cueva y el equipo de Hernán Barcos, te contamos todo lo que tienes que saber sobre el encuentro entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca. Ambos equipos buscarán conseguir los tres puntos para empezar de la mejor manera en la Liga 1 2026. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO sin interrupciones desde Diario Líbero.

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

Revisa a continuación todos los horarios para seguir el partido entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca desde diferentes partes del mundo para que no te pierdas ningún incidente de este emocionante enfrentamiento que será parte de la primera jornada de la Liga 1.

Perú, Ecuador y Colombia: 15:15 horas

Bolivia y Venezuela: 16:16 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

México y Centroamérica: 14:15 horas

España: 21:15 horas

¿Dónde ver Juan Pablo II vs FC Cajamarca?

El partido entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca se va a transmitir a través de la señal de L1 MAX EN VIVO. Para sintonizar el encuentro, tienes que contar con el servicio de los operadores de Movistar TV, Best Cable, DirecTV o Claro TV. Recuerda que también se puede seguir vía streaming por las plataformas de L1 MAX, Movistar Play, DGO, Win o Zapping.

¿Cómo llega Juan Pablo II?

Las incorporaciones de Juan Pablo II ha vuelto a traer la ilusión en la hinchada y además de Christian Cueva, también se incorporaron otros destacados jugadores que prometen luchar una posición en la tabla para clasificar a competiciones internacionales. En la presentación del equipo, ganaron 3 a 0 ante Alianza Atlético.

¿Cómo llega FC Cajamarca?

Con Hernán Barcos como líder, el equipo de FC Cajamarca tiene fichas con qué ilusionarse. La institución cajamarquina incorporó a importantes futbolistas del medio local para fortalecer el plantel y mejorar los resultados en su nueva temporada en la Liga 1. En el partido amistoso, que les sirvió para presentar al equipo, ganaron por 2-1.

Juan Pablo II vs FC Cajamarca: pronósticos y cuánto pagan las casas de apuestas

Para este partido, Juan Pablo II tiene una ligera ventaja por encima de FC Cajamarca, de acuerdo a las diferentes casas de apuestas. Recuerda que las cuotas pueden variar de acuerdo a cambios en la alineación o si realizas una apuesta en vivo.