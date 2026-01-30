- Hoy:
Sonó como el gran fichaje de Universitario y ahora luce feliz en Alianza Lima: "Somos un grupo"
Sonó como el gran refuerzo de Universitario para este 2026, pero el jugador decidió firmar con Alianza Lima y ahora luce feliz con los blanquiazules.
El fútbol tiene esas cosas. En el mercado de pases, su nombre sonó en Universitario. Incluso, habló sobre la posibilidad de lucir la camiseta del tricampeón. Sin embargo, Alan Cantero decidió seguir su carrera en Alianza Lima.
PUEDES VER: ¿Cuál fue el resultado del examen de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto?
Ahora, Cantero brilla en el 'Pueblo Blanquiazul'. Ante Sport Huancayo, en la última jugada del partido, el atacante anotó un golazo de tiro libre para darle el triunfo a Alianza Lima en la ciudad del Valle de Mantaro.
Tras finalizar el compromiso, Cantero habló con las cámaras de L1 MAX. En eso, Cantero expresó su emoción por el triunfo. El jugador de 27 años señaló que Alianza Lima es un grupo muy unido, que van a luchar hasta el final.
"Veníamos a buscar el triunfo y gracias a Dios se dio. Somos un grupo y estamos por el mismo objetivo", expresó Cantero en L1 MAX.
¿Por qué L1 MAX no transmitió el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo?
Según pudo conoce Líbero, todo el equipo de producción de 1190 Sports se acercó al recinto deportivo para las instalaciones de las cámaras y demás equipos. Sin embargo, se determinó, a través de la Liga 1 y la FPF, que no podrían ingresar debido a tener deudas pendientes con los clubes profesionales de la Primera División.
