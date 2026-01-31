¡Silenció Chongoyape! Doblete de Hernán Barcos para el 3-3 de FC Cajamarca a Juan Pablo II de Cueva

Sobre los 106 minutos del partido entre Juan Pablo II vs FC Cajamarca, Hernán Barcos se hizo presente para rescatar empate del cuadro visitante en una plaza complicada como Chongoyape. El ex Alianza Lima selló su doblete y decretó el 3-3 en este inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Doblete de Hernán Barcos en FC Cajamarca

Cuando el partido se encontraba 3-2 a favor de Juan Pablo II, el árbitro decidió cobrar un penal a favor de FC Cajamarca por infracción dentro del área. La responsabilidad la tomó Hernán Barcos, que pese a toda la presión de la hinchada y mismos jugadores rivales, demostró toda su jerarquía para no errar desde los 12 pasos.

(VIDEO: L1 MAX)

El 'Pirata' logró engañar al portero rival y así festejar con todos sus compañeros el 3-3 definitivo que cerró este partidazo en Chongoyape. Un total de seis goles a los largo de los 90 minutos, en el que Hernán Barcos demuestra que sigue en una gran racha goleadora a sus 41 años de edad.

Previo a esta anotación que significó su doblete en FC Cajamarca, el exatacante de Alianza Lima fue quien abrió el marcador en este choque ante Juan Pablo II. Un remate con la pierna izquierda desde fuera del área valió para que el 'Pirata' grite su primer gol oficial en el 2026. Pese al desvío del defensor, la anotación es para el argentino-peruano que quiere cerrar su etapa profesional de la mejor manera.

(VIDEO: L1 MAX)