Hernán Barcos anotó el 1-0 de FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026 | L1 MAX/Composición: Líbero

¡Apoteósico! Hernán Barcos deslumbra con magnífica anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO

Con complicidad de la defensa de Juan Pablo II, el veterano atacante Hernán Barcos marcó oficialmente su primer gol con camiseta de FC Cajamarca por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.