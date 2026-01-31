- Hoy:
¡Apoteósico! Hernán Barcos deslumbra con magnífica anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO
Con complicidad de la defensa de Juan Pablo II, el veterano atacante Hernán Barcos marcó oficialmente su primer gol con camiseta de FC Cajamarca por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.