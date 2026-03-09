- Hoy:
Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Melgar, pero fue anulado por el VAR
Paolo Guerrero anotaba su doblete para Alianza Lima en el duelo ante FBC Melgar, sin embargo, el VAR decidió anularlo por estar en fuera de juego. El encuentro se mantiene en un empate parcial de 1-1.
¡Locura en Andahuaylas! Gol de Franco Torres para el 1-0 de Chankas a Universitario - VIDEO
¡La religión del toque! Genial gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
¡De lujo! Gol de Luis Iberico con gran definición para el 1-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado en Alianza Lima ante UTC - VIDEO
UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima tras expulsión de Arce por violenta entrada a Huamán - VIDEO
Christofer Gonzales falla insólito penal para Sporting Cristal ante Sport Huancayo - VIDEO
¡Polémica! Sanguinetti anotó el 1-0 de Sport Huancayo a Sporting Cristal, pero el VAR cobró offside
Leandro Sosa reventó la portería de Romero y descuenta para Sporting Cristal - VIDEO
