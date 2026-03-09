Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Melgar, pero fue anulado por el VAR | Foto: Liga 1

Paolo Guerrero anotaba su doblete para Alianza Lima en el duelo ante FBC Melgar, sin embargo, el VAR decidió anularlo por estar en fuera de juego. El encuentro se mantiene en un empate parcial de 1-1.