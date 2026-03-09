- Hoy:
Polémico penal de Advíncula que permitió a Jhonny Vidales anotar el 1-1 de Alianza sobre Melgar
Luis Advíncula cometió polémica falta en el área. Tras revisar en el VAR la jugada, el árbitro sancionó penal y Jhonny Vidales anotó el empate para Melgar sobre Alianza Lima.
¡La religión del toque! Genial gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
¡De lujo! Gol de Luis Iberico con gran definición para el 1-0 de Sporting Cristal a Alianza Atlético
Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado en Alianza Lima ante UTC - VIDEO
UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima tras expulsión de Arce por violenta entrada a Huamán - VIDEO
Christofer Gonzales falla insólito penal para Sporting Cristal ante Sport Huancayo - VIDEO
¡Polémica! Sanguinetti anotó el 1-0 de Sport Huancayo a Sporting Cristal, pero el VAR cobró offside
Leandro Sosa reventó la portería de Romero y descuenta para Sporting Cristal - VIDEO
VAR anuló golazo de Marco Huamán que era el 2-0 de Alianza Lima sobre Boys - VIDEO
¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II
