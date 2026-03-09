Vidales anotó de penal el empate para Melgar sobre Alianza Lima. | FOTO: Captura L1 MAX

Polémico penal de Advíncula que permitió a Jhonny Vidales anotar el 1-1 de Alianza sobre Melgar

Luis Advíncula cometió polémica falta en el área. Tras revisar en el VAR la jugada, el árbitro sancionó penal y Jhonny Vidales anotó el empate para Melgar sobre Alianza Lima.