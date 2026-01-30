Atlético Nacional vs. Inter Miami EN VIVO: cuándo juegan, hora y dónde ver partido amistoso

Los clubes Atlético Nacional vs. Inter Miami juegan EN VIVO este sábado un partido inédito por un amistoso internacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El vigente campeón de la MLS llegó a Colombia con la estrella Lionel Messi, por ello, en Colombia existe una gran expectativa por el partido. En territorio colombiano y a nivel internacional, la transmisión estará a cargo de Canal RCN y OneFootball. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Luego de debutar en la Liga BetPlay 2026 con una goleada sobre Boyacá Chicó por 4-0, y haberse aplazado los partidos ante Jaguares y Junior, Atlético Nacional ha puesto toda su atención y esfuerzos al duelo contra Inter Miami, que llegó a Colombia con todas sus estrellas, entre ellas Lionel Messi.

El 'Vergolaga' mantiene su base en el plantel, por lo que sus hinchas están entusiasmados con una victoria sobre el vigente campeón de la MLS. Vale precisar que el equipo del '10' de la selección argentina llega a este amistoso en Medellín luego de recibir una goleada de 3-0 por parte de Alianza Lima el pasado sábado 24.

Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario del partido

En esta previa te brindamos los horarios del partido entre Atlético Nacional vs. Inter Miami, según el países donde te ubiques:

México: 16:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami?

Colombia: Canal RCN y Win Play

Argentina: Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: Win Play y OneFootball

Estados Unidos: MLS Season Pass en Apple TV

Atlético Nacional vs. Inter Miami: precio de las boletas

Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja, venta en pares): $250.000 (público general - agotada) / $225.000 (abonados Atlético Nacional - agotada).

Norte alta: $500.000 (público general) / $450.000 (abonados Atlético Nacional).

Sur alta: $500.000 (público general) / $450.000 (abonados Atlético Nacional).

Oriental baja: $840.000 (público general) / $756.000 (abonados Atlético Nacional).

Oriental alta: $960.000 (público general) / $864.000 (abonados Atlético Nacional).

Occidental baja: $1.090.000 (público general) / $981.000 (abonados Atlético Nacional).

Occidental alta: $1.290.000 (público general) / $1.161.000 (abonados Atlético Nacional).

Atlético Nacional vs. Inter Miami: alineaciones posibles

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe; Marlos Moreno, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Inter Miami: Dayne St Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Mateo Silvetti, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.