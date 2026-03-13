0

Se cayó el fichaje de Jorge Fossati a la U de Chile por insólito motivo: "Frenaron su llegada"

La llegada de Jorge Fossati al fútbol chileno habría dado un giro inesperado luego de reunión con los dirigentes de la U, uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

Jasmin Huaman
Jorge Fossati no llegaría a la Universidad de Chile.
Jorge Fossati no llegaría a la Universidad de Chile.
Cuando todo apuntaba a que Jorge Fossati finalmente regresaría a la competencia, en las últimas horas todo habría cambiado, según informan desde Chile. La última experiencia del uruguayo fue en Universitario de Deportes, donde conquistó el tricampeonato con el elenco crema. ¿Qué pasó con el fichaje del ‘Nono’?

El técnico uruguayo es una de las opciones principales para ser el reemplazo de Meneghini en la Universidad de Chile; sin embargo, durante la última reunión con la dirigencia se dio a conocer la postura de Fossati que no fue bien recibida por el club chileno.

Se cayó el fichaje de Jorge Fossati a la U de Chile

El mismo Jorge Fossati reconoció el contacto con el gerente deportivo Manuel Mayo con los azules. "Si atendí a Manuel, significa que me interesa, sino, no lo hubiese atendido", dijo. No obstante, la información de ADN Deportes señaló que hubo un cambio en la negociación que habría hecho que la Universidad de Chile opte por no reforzarse con el ex Universitario.

Una de las condiciones que habría puesto Fossati frenó su llegada y es que el 'Nono' está dispuesto a asumir el desafío de dirigir a uno de los grandes de Chile, "pero que, si no resultaba, no asumiría la culpa en solitario", indica la prensa de dicho país. Esta franqueza no fue bien recibida por la dirigencia y han tomado la decisión de evaluar otras alternativas.





Equipos en los que jugó Jorge Fossati

Como entrenador, Jorge Fossati tiene una amplia trayectoria. El destacado estratega estuvo bajo el mando de equipos como River Plate, Peñarol, Cerro Porteño, Liga de Quito, Al-Sadd, Internacional, Cerro Porteño, la selección peruana, selección uruguaya, entre otros.

