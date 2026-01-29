Rodrygo impacta con fuerte mensaje a Real Madrid tras ser expulsado en Champions: "No es mi..."

Una de las sorpresas en el cierre de la fase liga de Champions League fue la derrota de Real Madrid a manos de Benfica. Este marcador lo dejó fuera del acceso directo a los octavos de final, y por si fuera poco se quedó con dos jugadores indispuestos para el siguiente choque como Rodrygo y Asencio. Justamente, el brasileño sorprendió con firme mensaje en redes ante la roja que complicó la remontada 'merengue'.

Rodrygo se pronuncia tras roja con Real Madrid

Previo al gol agónico de Benfica para la victoria de 4-2 sobre Real Madrid, el delantero brasileño fue amonestado en doble oportunidad y se tuvo que ir a los camerinos en el descuento. Rodrygo estuvo reclamando al juez airadamente tras anular un gol de Kylian Mbappé sobre el final. Sin embargo, el réferi no lo toleró y le mostró la doble amarilla para echarlo.

"Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!", escribió el atacante de Real Madrid.

Rodrygo se pronuncia tras ser expulsado en el Real Madrid vs Benfica.

Rodrygo se pierde el primer partido de Playoffs con Real Madrid

Dado la roja que recibió ante Benfica, Rodrygo quedó inhabilitado para jugar con Real Madrid en el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. Aún resta saber el rival de los blancos, el cual puede ser Bodo/Glimt o el mismo Benfica. Todo se definirá en el sorteo que se llevará a cabo este viernes 30 de enero.

Próximo partido de Real Madrid

El siguiente partido de Real Madrid será ante Rayo Vallecano por LaLiga el domingo 1 de febrero a partir de las 08:00 hora peruana (13:00 horas GMT y 14:00 horas de España). La transmisión de estos 90 minutos va por ESPN y Disney Plus en toda Latinoamérica.