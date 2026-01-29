Se culminó la fase liga de la Champions League y ahora se da paso a los Playoffs del magno certamen de Europa. Clubes como Real Madrid, PSG, Inter, Atlético de Madrid, entre otros; se encuentran en estas instancias del campeonato, por lo que se aguarda el respectivo sorteo a realizar en Nyon, Suiza.

¿Cuándo es el sorteo de los Playoffs de Champions League?

El sorteo de los Playoffs de la Champions League 2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero en la ciudad de Nyon, Suiza. Solo 24 equipos siguen en carrera de los 36 que iniciaron el certamen europeo. No obstante, 16 equipos iniciarán desde los Playoffs, mientras que los ocho primeros aguardarán a sus rivales.

¿A qué hora es el sorteo de los Playoffs de la Champions League 2026?

El evento del sorteo de la Champions League 2026 iniciará a partir de las 06:00 hora peruana (11:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 05:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 06:00 horas

Venezuela, Bolivia: 07:00 horas

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile: 08:00 horas

España: 12:00 horas

Llaves de cómo se definirán los Playoffs y octavos de final de Champions League 2026.

Equipos clasificados a octavos de final de Champions League 2026

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Club de Lisboa

Manchester City

Clubes clasificados a Playoffs de la Champions League 2026

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brujas

Galatasaray

AS Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Clubes clasificados a la siguiente instancia de Champions League.

Canal confirmado para ver el sorteo de Champions League 2026

La ceremonia UEFA del sorteo de la Champions League 2026 se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción para sintonizarlo vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus y DGO; así como en el canal de Youtube del ente máximo de Europa.