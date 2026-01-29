- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
¿A qué hora es el sorteo de los Playoffs de la Champions League 2026?
Conoce el horario confirmado para ver el sorteo de la Champions League 2026 en su instancia de Playoffs y octavos de final. ¿Cómo quedarán emparejadas las llaves?
Se culminó la fase liga de la Champions League y ahora se da paso a los Playoffs del magno certamen de Europa. Clubes como Real Madrid, PSG, Inter, Atlético de Madrid, entre otros; se encuentran en estas instancias del campeonato, por lo que se aguarda el respectivo sorteo a realizar en Nyon, Suiza.
PUEDES VER: Champions League 2026: lista completa de clubes clasificados a octavos de final y playoffs
¿Cuándo es el sorteo de los Playoffs de Champions League?
El sorteo de los Playoffs de la Champions League 2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero en la ciudad de Nyon, Suiza. Solo 24 equipos siguen en carrera de los 36 que iniciaron el certamen europeo. No obstante, 16 equipos iniciarán desde los Playoffs, mientras que los ocho primeros aguardarán a sus rivales.
¿A qué hora es el sorteo de los Playoffs de la Champions League 2026?
El evento del sorteo de la Champions League 2026 iniciará a partir de las 06:00 hora peruana (11:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 05:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 06:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 07:00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile: 08:00 horas
- España: 12:00 horas
Llaves de cómo se definirán los Playoffs y octavos de final de Champions League 2026.
Equipos clasificados a octavos de final de Champions League 2026
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Club de Lisboa
- Manchester City
Clubes clasificados a Playoffs de la Champions League 2026
- Real Madrid
- Inter de Milán
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brujas
- Galatasaray
- AS Mónaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica
Clubes clasificados a la siguiente instancia de Champions League.
Canal confirmado para ver el sorteo de Champions League 2026
La ceremonia UEFA del sorteo de la Champions League 2026 se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción para sintonizarlo vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus y DGO; así como en el canal de Youtube del ente máximo de Europa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90