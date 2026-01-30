Real Madrid vs Benfica por Playoffs de la Champions League 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

Duelo con sabor a revancha entre Real Madrid vs Benfica, quienes quedaron emparejados en la llave de Playoffs de la Champions League 2025-2026. Tras el sorteo realizado por la UEFA, el cuadro de Álvaro Arbeloa volverá a verse las caras ante los de José Mourinho en cotejos de ida y vuelta por un cupo a los octavos de final del certamen europeo. Conoce todos los detalles para no perderte este encuentro.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?

El partido entre Real Madrid vs Benfica aún no tiene fecha totalmente definida, pero el calendario de la UEFA indica que los cotejos de ida se disputarán entre los días 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta serán entre los días 24 y 25 de febrero. Vale indicar, que el primer cruce será en el Estadio Da Luz, mientras que el segundo se concluye en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid anuncia que jugarán los Playoffs ante Benfica.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

Este compromiso tiene programado jugarse desde las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT y 21:00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión de los partidos de ida y vuelta entre Real Madrid vs Benfica por los Playoffs de la Champions League se verán en vivo por ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, se pueden sintonizar vía streaming por Disney Plus en SmarTV, PC y/o teléfono móvil.

Cruces de Playoffs de Champions League 2025-2026

Así quedaron los cruces de los Playoffs de la Champions League 2025-2026 que se jugarán en el mes de febrero:

Mónaco vs PSG

Galatasaray vs Juventus

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Olympiacos vs Bayer Leverkusen