FC Barcelona vs Elche por LaLiga: bajas confirmadas del equipo de Hansi Flick

Como parte de la fecha 22 de LaLiga EA Sports, FC Barcelona estará visitando al Elche en busca de afianzarse en el primer lugar ante la presión perseguidores. Lamentablemente, para este enfrentamiento, tendrán que contar con elementos alternativos debido a la ausencia de algunas piezas fundamentales.

Actualmente, el cuadro blaugrana suma un total de 52 puntos tras 17 triunfos, un empate y tres derrotas. El elenco de Hansi Flick tiene como objetivo seguir en el mismo trayecto de victorias que le permita ser el líder de la campaña doméstica.

Bajas confirmadas del FC Barcelona para enfrentar al Elche

Las lesiones son un tema delicado en el FC Barcelona y es que en los últimos meses han presentado sensibles bajas en una etapa crucial de la temporada. Precisamente una de las ausencias que más duele en el mundo blaugrana es la de Pedri tras sufrir una lesión ante el Slavia Praga donde el equipo catalán se llevó la victoria por 4-2 en la Champions League.

La buena noticia para los blaugranas es que Pedri solamente estará de baja un mes y luego volverá a estar disponible, pero es importante tener en cuenta que el tiempo fuera de las canchas dependerá únicamente de cómo avance su recuperación.

Por otro lado, también está la baja de Gavi, quien sufrió un desgarro en el menisco interno de la rodilla la temporada pasada. Finalmente, otra de las ausencias es Andreas Christensen, que quedó fuera de los convocados por una rotura de ligamentos y se perderá lo que resta de temporada.