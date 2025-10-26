- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Real Madrid vence 2-1 a Barcelona en "el clásico": hinchas celebran triunfo con divertidos memes
El cuadro madridista marcó los goles del triunfo durante el primer tiempo y los memes celebran el triunfo, pero también se burlan del clásico rival.
1 de 5
2 de 5
Real Madrid en el Bernabéu aplastó al Barcelona en "el clásico" español | Composición Joel Dávila/Líbero
Real Madrid en el Bernabéu aplastó al Barcelona en "el clásico" español | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 5
Jude Bellingham anotó el segundo gol madridista a los 43 minutos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Jude Bellingham anotó el segundo gol madridista a los 43 minutos. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 5
Lamine Yamal fue uno de los más criticados. | Composición Joel Dávila/Líbero
Lamine Yamal fue uno de los más criticados. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 5
Vinicius Jr. fue uno de los más aclamados por los madridistas. | Composición Joel Dávila/Líbero
Vinicius Jr. fue uno de los más aclamados por los madridistas. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los hinchas culés no escoden su molestia en redes sociales. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los hinchas culés no escoden su molestia en redes sociales. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50