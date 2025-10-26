0
Real Madrid vence 2-1 a Barcelona en "el clásico": hinchas celebran triunfo con divertidos memes

El cuadro madridista marcó los goles del triunfo durante el primer tiempo y los memes celebran el triunfo, pero también se burlan del clásico rival.

Joel Dávila
Real Madrid en el Bernabéu aplastó al Barcelona en "el clásico" español
Jude Bellingham anotó el segundo gol madridista a los 43 minutos.
Lamine Yamal fue uno de los más criticados.
Vinicius Jr. fue uno de los más aclamados por los madridistas.
Los hinchas culés no escoden su molestia en redes sociales.
