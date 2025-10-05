Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Clausura: divertidos memes celebran triunfo crema

Universitario venció en el Estadio Monumental y tiene 30 unidades en la tabla del Clausura y mantiene serias chances para ser campeón de la Liga 1 2025.

1 de 16

Universitario se mantiene como líder del Clausura tras golear en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero Universitario se mantiene como líder del Clausura tras golear en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero

2 de 16

La hinchada crema celebra un nuevo triunfo de los muchachos de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero La hinchada crema celebra un nuevo triunfo de los muchachos de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero

3 de 16

Con este triunfo, la U suma 30 unidades en la tabla del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero Con este triunfo, la U suma 30 unidades en la tabla del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero

4 de 16

Universitario se consolida como el colectivo más sólido del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero Universitario se consolida como el colectivo más sólido del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero

5 de 16

Una vez más, el 'Tunche' Rivera anotó para los cremas en casa. | Composición Joel Dávila/Líbero Una vez más, el 'Tunche' Rivera anotó para los cremas en casa. | Composición Joel Dávila/Líbero

6 de 16

Universitario se ha mostrado como el equipo más estable en toda la temporada 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero Universitario se ha mostrado como el equipo más estable en toda la temporada 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero

7 de 16

Pese a lo que la mayoría dice, Universitario todavía mucho techo para lograr el objetivo final. | Composición Joel Dávila/Líbero Pese a lo que la mayoría dice, Universitario todavía mucho techo para lograr el objetivo final. | Composición Joel Dávila/Líbero

8 de 16

El pueblo crema está contento con el desempeño del cuadro de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero El pueblo crema está contento con el desempeño del cuadro de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero

9 de 16

La novedad del partido fue el gol de Diego Churín, pese a ser muy cuestionado. | Composición Joel Dávila/Líbero La novedad del partido fue el gol de Diego Churín, pese a ser muy cuestionado. | Composición Joel Dávila/Líbero

10 de 16

Universitario le lleva 8 puntos al segundo lugar: Cusco FC. | Composición Joel Dávila/Líbero Universitario le lleva 8 puntos al segundo lugar: Cusco FC. | Composición Joel Dávila/Líbero

11 de 16

La U le saca 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal. | Composición Joel Dávila/Líbero La U le saca 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal. | Composición Joel Dávila/Líbero

12 de 16

Mientras que ha Alianza Lima le saca 12 puntos de diferencia. | Composición Joel Dávila/Líbero Mientras que ha Alianza Lima le saca 12 puntos de diferencia. | Composición Joel Dávila/Líbero

13 de 16

Jesús Castillo ha hecho que no se sienta la ausencia de Rodrigo Ureña. | Composición Joel Dávila/Líbero Jesús Castillo ha hecho que no se sienta la ausencia de Rodrigo Ureña. | Composición Joel Dávila/Líbero

14 de 16

Los memes se enfocaron en el gol de Diego Churín. | Composición Joel Dávila/Líbero Los memes se enfocaron en el gol de Diego Churín. | Composición Joel Dávila/Líbero

15 de 16

El delantero argentino llegó con el cartel de "goleador", pero no estuvo a la altura. | Composición Joel Dávila/Líbero El delantero argentino llegó con el cartel de "goleador", pero no estuvo a la altura. | Composición Joel Dávila/Líbero

16 de 16