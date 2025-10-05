- Hoy:
Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Clausura: divertidos memes celebran triunfo crema
Universitario venció en el Estadio Monumental y tiene 30 unidades en la tabla del Clausura y mantiene serias chances para ser campeón de la Liga 1 2025.
1 de 16
2 de 16
Universitario se mantiene como líder del Clausura tras golear en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se mantiene como líder del Clausura tras golear en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 16
La hinchada crema celebra un nuevo triunfo de los muchachos de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero
La hinchada crema celebra un nuevo triunfo de los muchachos de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 16
Con este triunfo, la U suma 30 unidades en la tabla del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
Con este triunfo, la U suma 30 unidades en la tabla del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 16
Universitario se consolida como el colectivo más sólido del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se consolida como el colectivo más sólido del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 16
Una vez más, el 'Tunche' Rivera anotó para los cremas en casa. | Composición Joel Dávila/Líbero
Una vez más, el 'Tunche' Rivera anotó para los cremas en casa. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 16
Universitario se ha mostrado como el equipo más estable en toda la temporada 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se ha mostrado como el equipo más estable en toda la temporada 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 16
Pese a lo que la mayoría dice, Universitario todavía mucho techo para lograr el objetivo final. | Composición Joel Dávila/Líbero
Pese a lo que la mayoría dice, Universitario todavía mucho techo para lograr el objetivo final. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 16
El pueblo crema está contento con el desempeño del cuadro de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero
El pueblo crema está contento con el desempeño del cuadro de Jorge Fosatti. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 16
La novedad del partido fue el gol de Diego Churín, pese a ser muy cuestionado. | Composición Joel Dávila/Líbero
La novedad del partido fue el gol de Diego Churín, pese a ser muy cuestionado. | Composición Joel Dávila/Líbero
11 de 16
Universitario le lleva 8 puntos al segundo lugar: Cusco FC. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario le lleva 8 puntos al segundo lugar: Cusco FC. | Composición Joel Dávila/Líbero
12 de 16
La U le saca 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal. | Composición Joel Dávila/Líbero
La U le saca 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal. | Composición Joel Dávila/Líbero
13 de 16
Mientras que ha Alianza Lima le saca 12 puntos de diferencia. | Composición Joel Dávila/Líbero
Mientras que ha Alianza Lima le saca 12 puntos de diferencia. | Composición Joel Dávila/Líbero
14 de 16
Jesús Castillo ha hecho que no se sienta la ausencia de Rodrigo Ureña. | Composición Joel Dávila/Líbero
Jesús Castillo ha hecho que no se sienta la ausencia de Rodrigo Ureña. | Composición Joel Dávila/Líbero
15 de 16
Los memes se enfocaron en el gol de Diego Churín. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los memes se enfocaron en el gol de Diego Churín. | Composición Joel Dávila/Líbero
16 de 16
El delantero argentino llegó con el cartel de "goleador", pero no estuvo a la altura. | Composición Joel Dávila/Líbero
El delantero argentino llegó con el cartel de "goleador", pero no estuvo a la altura. | Composición Joel Dávila/Líbero
El gol del 'Tunche' Rivera fue uno de los más gritados en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
El gol del 'Tunche' Rivera fue uno de los más gritados en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
