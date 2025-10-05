0
Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Clausura: divertidos memes celebran triunfo crema

Universitario venció en el Estadio Monumental y tiene 30 unidades en la tabla del Clausura y mantiene serias chances para ser campeón de la Liga 1 2025.

Joel Dávila
1 de 16
Universitario se mantiene como líder del Clausura tras golear en el Monumental.
2 de 16
La hinchada crema celebra un nuevo triunfo de los muchachos de Jorge Fosatti.
3 de 16
Con este triunfo, la U suma 30 unidades en la tabla del Clausura.
4 de 16
Universitario se consolida como el colectivo más sólido del Clausura.
5 de 16
Una vez más, el 'Tunche' Rivera anotó para los cremas en casa.
6 de 16
Universitario se ha mostrado como el equipo más estable en toda la temporada 2025.
7 de 16
Pese a lo que la mayoría dice, Universitario todavía mucho techo para lograr el objetivo final.
8 de 16
El pueblo crema está contento con el desempeño del cuadro de Jorge Fosatti.
9 de 16
La novedad del partido fue el gol de Diego Churín, pese a ser muy cuestionado.
10 de 16
Universitario le lleva 8 puntos al segundo lugar: Cusco FC.
11 de 16
La U le saca 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal.
12 de 16
Mientras que ha Alianza Lima le saca 12 puntos de diferencia.
13 de 16
Jesús Castillo ha hecho que no se sienta la ausencia de Rodrigo Ureña.
14 de 16
Los memes se enfocaron en el gol de Diego Churín.
15 de 16
El delantero argentino llegó con el cartel de "goleador", pero no estuvo a la altura.
16 de 16
El gol del 'Tunche' Rivera fue uno de los más gritados en el Monumental.
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

