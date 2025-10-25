- Hoy:
Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horario y dónde ver el clásico
¡Se viene el clásico! Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre, por la fecha 10 de LaLiga 2025-2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.
El planeta fútbol se paraliza. Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 26 de octubre, a partir de las 10:15 hora peruana y 16:15 de España, por la fecha 10 de LaLiga 2025-2026. Este encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y contará con la transmisión de ESPN.
¿Cómo llega Real Madrid?
El conjunto blanco es el único líder de LaLiga y además tiene estadísticas para resaltar. Apenas perdió un partido a nivel doméstico y suma ocho victorias.
Kylian Mbappé será la principal carta de gol de los 'merengues'. El francés le ha anotado 11 goles en ocho partidos ante Barcelona, tres de ellos en el anterior clásico.
Real Madrid es el líder de LaLiga. Foto: AFP.
¿Cómo llega Barcelona?
Los azulgranas son escoltas y una victoria en el Bernabéu les permitiría trepar al primer lugar. Además, han ganado los últimos cuatro clásicos y espera alargar su paternidad.
Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Joan García, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski, por lo que Lamine Yamal será la esperanza ofensiva de los 'culés'.
Lamine Yamal es la figura del Barcelona.
Real Madrid vs Barcelona: horario
- México: 09:15 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:15 horas
- Estados Unidos: 11:15 horas (Miami y Nueva York) y 09:15 (Los Ángeles)
- Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 12:15 horas
- España: 18:15 horas
Real Madrid vs Barcelona: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN 2, ESPN App y fuboTV
- España: Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Real Madrid vs Barcelona: pronósticos y cuotas de apuesta
Real Madrid tiene favoritismo para vencer a Barcelona, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Real Madrid
|Empate
|Barcelona
|Apuesta Total
|2.00
|4.33
|3.14
|Inkabet
|1.98
|4.25
|3.20
|Betano
|2.02
|4.20
|3.40
|Stake
|1.97
|4.15
|3.25
|Te Apuesto
|2.05
|4.00
|3.20
Real Madrid vs Barcelona: alineaciones probables
Real Madrid: Thibau Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güller, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.
Real Madrid vs Barcelona: últimos resultados
- Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 2024-25
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Reya 2024-25
- Real Madrid 2-5 Barcelona | Supercopa de España 2024
- Real Madrid 0-4 Barcelona | LaLiga 2024-25
- Real Madrid 3-2 Barcelona | LaLiga 2023-24
