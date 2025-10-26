0
No cobran penal en el Real Madrid vs Barcelona. | Foto: ESPN

¡El VAR salva a Barcelona! Lamine Yamal trabó a Vinicius, pero finalmente no se cobró penal

Lamine Yamal cometió penal contra Vinicius y el árbitro favoreció a Real Madrid. Sin embargo, el VAR se hizo presente para salvar a Barcelona e invalidar la pena máxima.

Diego Medina
