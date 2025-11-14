0

UFC 322 EN VIVO: hora, canal y dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang

UFC 322 se realizará este sábado en el Madison Square Garden de New York con la pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por el título peso mosca.

    Jesús Yupanqui
    Valentina Shevchenko juega contra Weili Zhang en la coestelar de UFC 322.
    Valentina Shevchenko juega contra Weili Zhang en la coestelar de UFC 322. | FOTO: UFC
    Este sábado 15 de noviembre se realizará UFC 322, el evento más esperado por los amantes del MMA. La pelea estelar estará protagonizada por Jack Della Maddalena contra Islam Makhachev. Sin embargo, el combate coetelar entre Valentina Shevchencko vs. Weili Zhang, por el título peso mosca, promete sacar fuego el octágono. Las acciones iniciarán a las 10:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido por Disney Plus.

    Valentina Shevchenko defendrá su título mundial contra Zhang Weili en UFC 322, un emocionante combate que tendrá lugar en el Madison Square Garden, este sábado a las 9:00 pm.

    PUEDES VER: Valentina Shevchenko evoca a Perú antes de su histórica pelea en UFC 322: "Seguir siendo campeona"

    Tras derrotar a Manon Fiorot en UFC 315 (se realizó en mayo), Valentina regresará al octágono más imponente del mundo para defender su título mundial de peso mosca.

    Ahora el reto para la peleadora nacionalizada peruana será una odisea. Weili Zhang decidió dejar vacante su título peso paja para subir de división y demostrar que es una de las peleadoras más imponentes de la división femenina.

    Tanto Valentina como Zhang han dominado sus respectivas divisiones. La 'Bala' es técnica y fuerte. Tiene la capacidad para adaptarse a las exigencias de sus rivales.

    La campeona mundial de muay thai habló con Líbero y señaló que se encuentra lista para su duelo. Aseguró que su deseo es continuar como monarca de la división porque quiere hacer historia.

    "Me siento muy bien y estoy lista para la pelea. De verdad no me importa lo que Zhang quiera conseguir el sábado, ya que mi objetivo es seguir siendo campeona por mucho tiempo. Cada pelea me da experiencia e incluso la derrota con Alexa Grasso. Estoy lista y la mejor versión de mí es ahora", expresó.

    Valentina Shevchenko

    Valentina Shevchenko es la campeona de peso mosca

    Weili es una peleadora agresiva y explosiva. Quiere hacer historia en la división mosca, por ello, aseguró que se preparó para enfrentar a Valentina. Sí, logra salir con el oro de New York dará un paso importante para posicionarse como la mejor de libra a libra.

    En conferencia de prensa, la peleadora asiática indicó que se encuentra muy bien, su campamento para llegar al peso fue un éxito. Resaltó la técnica de Valentina, pero aseguró que se llevará el triunfo.

    Weili Zhang

    Weili Zhang busca el oro en la categoría.

    "Me siento muy bien. Todo está muy bien: el campamento, mi peso, mantenerme fuerte y saludable, todo está bien. Estoy muy emocionada por esta pelea. Creo que la técnica de Valentina es muy buena, tienen buena defensa y buen wrestling, pero yo solo quiero fluir, como agua", expresó.

    UFC 322: ¿Cuándo pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang?

    UFC 322, que tendrá como coestelar Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang, por el título mundial de la división peso mosca, se realizará el sábado 15 de noviembre.

    UFC 322: ¿A qué hora pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang?

    La pelea entre Valentina Shevchenko y Weili Zhang está en la cartelera estelar de UFC 322, que está pactado para empezar a las 10:00 p.m. de Perú.

    UFC 322: Horarios

    PaísUFC 322
    primeras preliminares    		UFC 322
    preliminares    		UFC 322
    estelares
    México5:00 p.m.7:00 p.m.9:00 p.m.
    Perú, Ecuador y Colombia6:00 p.m.8:00 p.m.10:00 p.m.
    Chile, Venezuela y Bolivia7:00 p.m.9:00 p.m.11:00 p.m.
    Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil8:00 p.m.10:00 p.m.12:00 a.m. (día siguiente)
    España12:00 a.m. (día siguiente)2:00 a.m.(día siguiente)4:00 horas (día siguiente)

    UFC 322: ¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Weili Zhang?

    La pelea estelar entre Valentina Shevchenko contra Weili Zhang será transmitido EN VIVO por Disney Plus (para América Latina).

    Valentina Shevchenko: Últimas peleas

    • Shevchenko ganó a Fiorot | por puntos en cinco asaltos
    • Valentina Shevchenko ganó a Grasso| por puntos en cinco asaltos
    • Shevchenko empató con Grasso | en cinco asaltos
    • Shevchenko perdió por sumisión contra Grasso
    • Shevchenko ganó a Santos | por puntos en cinco asaltos

    Valentina Shevchenko vs Weili Zhang: Pronóstico y apuestas

    ApuestasValentina ShevchenkoWeili Zhang
    Betsson1.732.15
    Betano1.752.07
    Bet3651.732.10
    DoradoBet1.712.10

    A pesar de que se trata de una pelea cerrada, para las principales casas de apuestas, Valentina Shevchenko es candidata para llevarse el triunfo.

    Fútbol Peruano