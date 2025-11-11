UFC 322: cartelera completa con Shevchenko vs. Zhang

0
Cartelera completa de UFC 322 con las peleas principales Della Maddalena vs Islam Makhachev y Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang.

    Jesús Yupanqui
    Cartelera completa de UFC 322 con Valentina Shevchenko.
    Cartelera completa de UFC 322 con Valentina Shevchenko. | FOTO: UFC
    UFC 322 se realizará este sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. La cartelera estelar estará protagonizada por dos títulos mundiales (peso welter masculino y peso mosca femenino). Valentina Shevchenko saltará al octágono para defender su oro ante una rival complicada de la talla de Wheili Zhang.

    UFC 322: Cartelera completa

    ESTELAR

    • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
    • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
    • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
    • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
    • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

    PRELIMINAR

    • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
    • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
    • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
    • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.

    PRIMERAS PRELIMINARES

    • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
    • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
    • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
    • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.

    UFC 322: fecha, hora y dónde ver

    UFC 322 se realizará el sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden de New York, Estados Unidos. Las primeras preliminares iniciarán a las 17:00 horas de Perú, preliminares a las 19:00 horas de Perú y las estelares iniciarán a las 21:00 horas de Perú.

    La transmisión del evento de la UFC estará a cargo de Disney Plus para América Latina. En Estados Unidos, la transmisión de UFC 322 es por ESPN+.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

