Merab Dvalishvili propone a su próximo retador digno de pelear por el título de peso gallo luego de UFC 320: "No quiero hacerle..."

Merab Dvalishvili sorprendió a la afición al proponer a su posible siguiente oponente después de enfrentar a Cory Sandhagen por el título de peso gallo en UFC 320 programado para el 4 de octubre. 'La Máquina' consideró a Petr Yan como la opción ideal, asegurando que el ruso merece medirse con el mejor de la división y que no debería seguir esperando.

Merab Dvalishvili revela a su posible rival

En el más reciente episodio del podcast Full Send, Merab Dvalishvili compartió sus experiencias sobre su trayectoria en la Ultimate Fighting Championship (UFC) así como también detalles de su preparación. Durante la charla reveló que existe la opción de realizar entrenamientos junto a Conor McGregor. Además, destacó que ya tendría planificado competir antes de que finalice el 2025.

"Si gano, quiero recuperarme rápido y pelear en diciembre. Le pediré a la UFC que me dé otra pelea en diciembre o incluso noviembre. Petr Yan es el claro contendiente ahora mismo. Se lo merece. No quiero hacerle esperar demasiado", expresó el campeón de peso gallo. Por otro lado, en anteriores declaraciones, el ruso admitió sus deseos de tener un combate titular por el cinturón con el georgiano, el cual podría hacerse realidad.

¿Cuándo se enfrentará Merab Dvalishvili?

Merab Dvalishvili defenderá su campeonato de peso gallo ante Cory Sandhagen en UFC 320 el 4 de octubre del 2025 en el recinto T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El georgiano posee un récord de 20 victorias y 4 derrotas, mientras que el oponente sostiene 18 triunfos con 5 pérdidas.