UFC confirma la noticia más esperada | Está en marcha una velada en la Casa Blanca en 2026: "Lo hemos conseguido"

La UFC ha confirmado una noticia que parecía sacada de un sueño para sus seguidores: el próximo 4 de julio de 2026 se celebrará un evento oficial en los terrenos de la Casa Blanca, en Washington D. C. Así lo anunció Dana White, director ejecutivo de la compañía, en un video publicado recientemente en redes sociales.

Dana White oficializa un evento histórico: la UFC llegará a la Casa Blanca en 2026

Dana White lo dejó claro en un video compartido en sus redes sociales: "La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", aseguró, confirmando así los rumores que circulaban desde hace meses sobre la posibilidad de llevar un evento de UFC nada menos que a la residencia oficial y sede del presidente de Estados Unidos.

Fue el presidente Donald Trump quien propuso por primera vez la idea de realizar una pelea de UFC en la Casa Blanca. En julio pasado, expresó su interés en organizar este evento como parte de las celebraciones con un fuerte tinte patriótico.

La fecha seleccionada para este evento histórico no es casualidad: el 4 de julio de 2026 se conmemorará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y este combate será una de las principales atracciones de las festividades.

Donald Trump y su influencia en la realización del evento

El vínculo cercano entre Donald Trump y Dana White ha sido clave para dar forma a este ambicioso plan. White reveló que fue el propio Trump quien lo contactó directamente con la intención de concretar el evento. Según el CEO de UFC: "Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: 'Quiero a Ivanka en medio de esto'".

Tras ese primer acercamiento, Ivanka Trump se sumó a las conversaciones, permitiendo que las gestiones avanzaran rápidamente. La idea de reunir a más de 20.000 espectadores en los jardines de la Casa Blanca se convirtió en un proyecto serio y hoy ya es una realidad confirmada.

Paramount asegura los derechos exclusivos de transmisión a partir de 2026

Coincidentemente, un día antes del anuncio de Dana White, se confirmó que Paramount adquirió los derechos exclusivos de transmisión de UFC en Estados Unidos. El acuerdo, valorado en más de US$7 millones, tendrá una duración de siete años a partir de 2026, reforzando aún más el alcance y la visibilidad del evento en la Casa Blanca.