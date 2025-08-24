Rampage Jackson, ex campeón de UFC, critica a su hijo Raja tras brutal combate que dejó inconsciente a Syko Stu

Raja Jackson protagonizó un violento incidente al interrumpir abruptamente el combate de Syko Stu, para propinarle una tanda de puñetazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. En horas de la madrugada del domingo 24 de agosto, el exampeón de peso semipesado de la UFC Quinton 'Rampage' Jackson, criticó públicamente a su hijo por su accionar, señalando que no debía haber participado en el evento. Asimismo, expresó su preocupación por el estado de salud del luchar agredido y le deseó una pronta recuperación.

Rampage Jackson, excampeón de UFC, critica a su hijo

El sábado 23 de agosto se llevó a cabo el evento Knokx Pro Wrestling en Los Ángeles, Estados Unidos, emitido en DIRECTO por Kick, plataforma de streaming. Durante la velada, tomó protagonismo la rivalidad entre Raja Jackson contra Syko Stu, de nombre real Stuart Smith, la cual se originó de una discusión acalorada que forzó que el veterano arroje una lata de refresco a la cabeza del joven luchador.

Más tarde, mientras Smith se enfrentaba a otro oponente, se observó al hijo del excampeón de UFC irrumpir en el ring para levantarlo con una llave para después azotarlo contra la lona, dejándolo noqueado. Acto seguido, se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo reiteradamente en la cabeza hasta que un grupo de luchadores consiguieran contener a Raja.

Ante este hecho, que dejó sorprendidos y en angustia a los espectadores que seguían en la transmisión, Quinton Jackson escribió en su cuenta oficial de X que pensó que era parte del espectáculo, ya que le dijeron a su hijo que podría vengarse en el cuadrilátero, pero desaprobaba la decisión.

"Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía por qué participar en un evento como este. ¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Sufrió una conmoción cerebral entrenando hace solo unos días y no tenía por qué hacer nada que se acercara al contacto físico", se lee en el escrito.

¿Cuál es la situación de Syko Stu?

Según informes, la pelea entre ambos estaba planeada, aunque las últimas acciones no estaban programados al grado de causarle tanto daño. Smith tuvo que ser enviado al hospital con aparentes heridas graves. Asimismo, Rampage confirmó en la publicación que Syko Stu se encuentra despierto y estable, luego de quedar derribado.