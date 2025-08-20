Jake Paul vs. Gervonta 'Tank' Davis: fecha, lugar y más detalles de la 'pelea del año'

Jake Paul confirmó que su próximo rival en el cuadrilátero será Gervonta Davis, actual campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este anuncio causó sorpresa, pues se especulaba que ambos boxeadores tendrían diferentes oponentes, pero esas negociaciones no prosperaron. El esperado combate, ya denominado por los seguidores como la pelea del año, se llevará a cabo el 15 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, Estados Unidos.

¿Por qué borraron la publicación del combate Jake Paul vs. Gervonta Davis?

En horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto, en la cuenta oficial de la plataforma de NETFLIX compartió una publicación accidentalmente sobre un adelanto entre Jake Paul y Gervonta Davis. Minutos después, el contenido fue retirado de las redes sociales, lo que generó incertidumbre sobre la veracidad del post. Finalmente, la plataforma difundió nuevamente la cartera etiquetando al youtuber y a la promotora encargada MVP Promociones Más Valiosas, poniendo fin a los rumores.

Combate estelar Jake Paul vs. Gervonta Davis | Imagen: Netflix

Oponentes descartados para la pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis

Tras la victoria de Jake Paul sobre el mexicano Julio César Chávez, quien actualmente afronta problemas legales, el youtuber no ha vuelto a pelear. Circulaba que el posible rival del estadounidense sería Anthony Joshua, pero las conversaciones se derrumbaron por 'problemas de red'. Incluso se pensó que, después de su aparición contra John Cena en Clash in Paris, sería su última participación sobre el ring.

Por el lado del Tank, se estimaba que se midiera ante Lamont Roach Jr. el pasado sábado 16 de agosto, aunque nunca se concretó porque el campeón no firmó el contrato. Aquel posible duelo significaría una revancha al último encuentro que ambos protagonizaron en mayo. Davis acumula un invicto de 31 peleas profesionales con una sola derrota.

¿Cuándo y en dónde será la pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis?

Jake Paul chocarán por primera vez a Gervonta Davis en un evento de exhibición que tendrá lugar en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia, programado para el 15 de noviembre. El streaming de Netflix será el encargado de transmitir EN VIVO la contienda para todos sus suscriptores. Sin embargo, todavía no se define a la categoría en la que competirán, dado que aún acordaron en el límite de peso.